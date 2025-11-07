Dân sợ hàng dỏm, siêu thị, trung tâm mua sắm 'ăn nên làm ra'

Người dân có tâm lý sợ chọn nhầm hàng giả nên đã tin tưởng các siêu thị để mua sắm, việc này giúp doanh thu các "ông lớn" bán lẻ tăng vọt.

Cầm trên tay chai nước tương của một thương hiệu uy tín, bà Lưu Ngọc Thư (ngụ đường Hoàng Sa, phường Nhiêu Lộc) chia sẻ hiện nay, hàng giả, hàng nhái rất khó phân biệt nên gia đình bà chủ yếu chọn mua sắm trong siêu thị để yên tâm hơn.

Theo bà Thư, các loại gia vị như bột ngọt, đường, nước mắm, nước tương đều được bà mua trong siêu thị. Ngoài ra, những mặt hàng thực phẩm đóng gói, sữa hay dầu ăn cũng không ngoại lệ.

"Ăn uống giờ rất sợ, bao nhiêu vụ hàng dỏm bị phát hiện rồi. Mua hàng hóa trong siêu thị, trung tâm thương mại vẫn đỡ lo hơn mua ngoài các sạp, nhiều khi không biết thế nào, nguồn gốc ra sao", bà Thư nói.

Dù vậy, gia đình bà vẫn duy trì thói quen đi chợ mỗi ngày, chủ yếu để mua thịt, cá, hải sản tươi sống và rau xanh, còn các mặt hàng khác vẫn ưu tiên mua tại siêu thị để đảm bảo an toàn.

Người dân chọn mua sắm ở siêu thị nhiều hơn trước. Ảnh: Đ.V.

Không chỉ gia đình bà Thư, nhiều người dân TP.HCM cũng có cùng tâm lý ưu tiên mua sắm tại siêu thị, trung tâm thương mại hoặc cửa hàng uy tín để đảm bảo chất lượng hàng hóa.

Tại trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (phường Hòa Hưng), người dân đến mua sắm tấp nập. Siêu thị Co.opXtra nằm trong trung tâm thương mại này cũng rất đông đúc. Trong quý III/2025, Vạn Hạnh Mall ghi nhận lượng khách tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượt khách trung bình đạt 900.000 lượt/tháng, riêng tháng 8/2025 đạt hơn 1 triệu lượt khách, cao nhất từ trước đến nay.

Trung tâm thương mại Hùng Vương Plaza cũng ghi nhận lượng khách đến mua sắm, vui chơi tăng hơn 40% trong 9 tháng đầu năm. Sở dĩ trung tâm thương mại này đông khách là nhờ các chương trình khuyến mãi mua sắm lớn.

Báo cáo tài chính quý III/2025 của WinCommerce (đơn vị sở hữu chuỗi siêu thị WinMart/WinMart+) cho thấy đơn vị này ghi nhận doanh thu đạt hơn 10.500 tỷ đồng , tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỷ đồng , tăng gần 9 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của chuỗi siêu thị mini tăng 11%, chuỗi siêu thị tăng 9,7%.

Lũy kế doanh thu 9 tháng đầu năm của WinCommerce đạt gần 28.500 tỷ đồng , tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 243 tỷ đồng .

Đại diện WinCommerce cho biết nhờ lượng khách đến các siêu thị, cửa hàng tiện lợi đông đảo nên từ đầu năm, đơn vị này đã mở thêm 464 cửa hàng. Đáng chú ý, hơn 80% cửa hàng mới đã đạt điểm hòa vốn ở cấp độ EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) cửa hàng.

Siêu thị và trung tâm thương mại có lượng khách mua sắm gia tăng. Ảnh: Đ.V.

Sức mua tăng của người dân cũng được phản ánh rõ qua kết quả kinh doanh khả quan của Vincom Retail - đơn vị sở hữu các hệ thống Vincom Center, Vincom Plaza, Vincom+ và Vincom Mega Mall.

Trong quý III/2025, Vincom Retail ghi nhận doanh thu hơn 2.100 tỷ đồng , tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.376 tỷ đồng , tăng tới 52%, lập kỷ lục cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Đại diện Vincom Retail cho biết lượng khách đến các trung tâm thương mại tăng mạnh, cho thấy tâm lý người tiêu dùng đã dần cải thiện so với trước đây. Trong quý III, số lượt khách tăng 18%, còn tính chung 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt doanh thu hơn 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 3.800 tỷ đồng .

Đối với chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh, hệ thống này có doanh thu lũy kế 9 tháng đạt 34.400 tỷ đồng , tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ lượng khách ủng hộ thường xuyên, chuỗi này đã mở thêm 520 cửa hàng trong 9 tháng đầu năm. Bách Hóa Xanh đang tuyển dụng nhân sự để mở rộng thị trường ra miền Bắc.

Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Thế Giới Di Động (đơn vị sở hữu Bách Hóa Xanh) cho biết, tập đoàn này có tham vọng sẽ mở mới 1.000 cửa hàng Bách Hóa Xanh/năm kể từ năm 2026. Đây cũng là thời điểm Bách Hóa Xanh "tổng lực" tiến ra Bắc.

Những dẫn chứng trên cho thấy các "ông lớn" ngành bán lẻ đang "ăn nên làm ra" khi được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn kênh phân phối hiện đại để mua sắm.