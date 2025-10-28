Điều gì khiến Thế Giới Di Động như một 'ngân hàng ngầm'?

Không chỉ dẫn đầu thị trường bán lẻ Việt Nam, Thế Giới Di Động đang nổi lên như một “nhà buôn tiền" khi sở hữu danh mục đầu tư tài chính trải dài từ trái phiếu đến cho vay.

Bên cạnh việc là "đế chế" bán lẻ hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực điện thoại, điện máy và bách hóa tiêu dùng, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đang dần cho thấy một “diện mạo” khác - một nhà đầu tư tài chính với danh mục đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, lớn hơn cả một số ngân hàng quy mô nhỏ trong nước.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, doanh thu từ hoạt động tài chính của Thế Giới Di Động đã tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 810 tỷ đồng . Tính chung 9 tháng đầu năm, mảng tài chính mang về hơn 2.271 tỷ đồng cho MWG, tăng 30%, trở thành một trong những trụ cột đóng góp lợi nhuận đáng kể cho tập đoàn bán lẻ này.

Bức tranh tài chính của Thế Giới Di Động cho thấy công ty không chỉ kiếm lời từ hoạt động kinh doanh truyền thống mà còn đang nắm giữ vai trò trái chủ và chủ nợ của hàng loạt doanh nghiệp lớn trong nước.

Danh mục tài chính hàng chục nghìn tỷ đồng

Trong cơ cấu doanh thu tài chính lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài ghi nhận 1.475 tỷ đồng từ lãi tiền gửi và đầu tư, cùng 648 tỷ đồng từ lãi trái phiếu, thể hiện mức độ tham gia ngày càng sâu vào thị trường vốn của MWG.

Tính đến ngày 30/9, danh mục tài sản tài chính của Thế Giới Di Động đã lên tới hơn 40.200 tỷ đồng , bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư tài chính. Con số này vượt xa cả những doanh nghiệp hàng đầu trên sàn chứng khoán như FPT, Hòa Phát hay ACV.

Trong đó, công ty đang nắm 25.324 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, cùng danh mục trái phiếu trị giá hơn 14.400 tỷ đồng , tăng hơn 1.000 tỷ chỉ trong một quý và mức cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, khoản cho vay ngắn hạn của Thế Giới Di Động cũng tăng mạnh, đạt gần 7.900 tỷ đồng , cao hơn 30% so với đầu năm. Dù không tiết lộ cụ thể danh tính bên vay, tập đoàn cho biết đây là các khoản vay có kỳ hạn dưới 12 tháng, được đảm bảo bằng lãi suất hấp dẫn.

DANH MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH "KHỔNG LỒ" CỦA THẾ GIỚI DI ĐỘNG Quy mô tiền và các khoản đầu tư tài chính của MWG; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 9T/2025

tỷ đồng 6252 15405 18379 15130 24303 34221 40141

Trên thực tế, hoạt động cho vay của MWG không mới. Trong quá khứ, tập đoàn này từng thuyết minh rõ ràng về các khoản cho vay ngắn hạn.

Điển hình nhất tại báo cáo tài chính quý I/2022, Thế Giới Di Động ghi nhận gần 940 tỷ đồng phải thu cho vay ngắn hạn, trong đó 765 tỷ đồng cho vay với Công ty Chứng khoán HSC (HoSE: HCM) và 158 tỷ đồng cho Chứng khoán VPS vay. Ngoài ra, công ty còn cho CTCP Đầu tư Đông Sài Gòn vay gần 17 tỷ đồng , với lãi suất dao động 6,4-7%/năm.

Thời điểm đó, cả HSC và VPS đều nằm trong nhóm công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất sàn HoSE (HSC đứng thứ 5 và VPS dẫn đầu) nên nhu cầu huy động vốn ngắn hạn để mở rộng hoạt động là rất lớn.

Báo cáo tài chính quý II/2022 của Công ty Chứng khoán Tiên Phong -TPS (HoSE: ORS) cho biết Thế Giới Di Động là một trong những chủ nợ cho vay ngắn hạn với quy mô 150 tỷ đồng , hưởng lãi suất 8-8,2%/năm.

Từ tập đoàn bán lẻ điện máy đến “nhà buôn tiền” tỷ USD

Hành trình "nhà buôn tiền" của Thế Giới Di Động bắt đầu lặng lẽ từ năm 2019 - thời điểm doanh nghiệp này bất ngờ mang hơn 3.100 tỷ đồng tiền mặt gửi trong ngân hàng. Đây là giai đoạn tập đoàn của ông Nguyễn Đức Tài đang trong quá trình tích lũy nguồn lực và tối ưu dòng tiền, do vậy các hoạt động đầu tư vẫn khá thận trọng, chủ yếu xoay quanh tiền gửi ngắn hạn, chưa mở rộng sang trái phiếu hay cho vay.

Sang năm 2020, dấu hiệu “tài chính hóa” bắt đầu rõ nét hơn khi trong báo cáo tài chính lần đầu tiên xuất hiện các khoản phải thu từ cho vay, với quy mô ban đầu vài chục tỷ đồng. Bước ngoặt thực sự diễn ra vào năm 2021, khi con số này tăng vọt gấp 12 lần, lên tới 961 tỷ đồng , chủ yếu đến từ các hợp đồng cho vay với các công ty chứng khoán.

Đến năm 2022, Thế Giới Di Động chính thức bước vào giai đoạn mở rộng danh mục đầu tư tài chính. Lần đầu tiên, trái phiếu doanh nghiệp trở thành một phần trong chiến lược đầu tư, dù khi ấy quy mô mới chỉ chiếm khoảng 5% danh mục tài chính. Cũng trong năm này, công ty đối mặt với tin đồn trên mạng xã hội cho rằng Thế Giới Di Động nắm giữ lượng lớn các khoản đầu tư ngắn hạn có rủi ro.

THẾ GIỚI DI ĐỘNG ĐEM HÀNG NGHÌN TỶ ĐỒNG CHO VAY Quy mô khoản phải thu từ cho vay ngắn hạn của MWG; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 9T/2025

tỷ đồng 80 961 17 2086 6037 7879

Trước những nghi vấn đó, MWG đã lên tiếng làm rõ, cho biết tổng giá trị 8.846 tỷ đồng được nhắc tới thực chất bao gồm 7.235 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1-6 tháng, hoàn toàn không có vấn đề thanh khoản, cùng 1.611 tỷ đồng đầu tư trái phiếu ngắn hạn. Doanh nghiệp khẳng định toàn bộ trái phiếu này đều có tài sản bảo đảm và cam kết mua lại từ đơn vị bảo lãnh, với thời hạn đáo hạn chỉ trong 1-3 tháng.

Danh mục đầu tư khi đó khá đa dạng, trải rộng hơn 10 tổ chức phát hành, trong đó 80% không liên quan đến bất động sản, mà chủ yếu là trái phiếu của các ngân hàng quốc doanh, doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực tài chính, sản xuất và dịch vụ. MWG cũng cam kết không nắm giữ bất kỳ trái phiếu nào của các tổ chức có liên quan đến sai phạm trong phát hành thời điểm đó.

Trong giai đoạn 2023-2024, Thế Giới Di Động thực sự chuyển mình thành một “nhà buôn tiền” khi đẩy mạnh cả đầu tư trái phiếu (tỷ trọng trái phiếu/danh mục đầu tư tăng lên 30%) lẫn hoạt động cho vay ngắn hạn. Đây cũng là thời kỳ nguồn tiền mặt và đầu tư tài chính của MWG vượt mốc tỷ USD, con số khiến nhiều ngân hàng quy mô nhỏ như Saigonbank, PGBank hay Baoviet Bank cũng phải xếp dưới.

Thực tế, công ty còn từng bước tiến sâu vào lĩnh vực dịch vụ tài chính bán lẻ, tận dụng chính mạng lưới cửa hàng khổng lồ làm hạ tầng.

Thế Giới Di Động tham gia vào hoạt động tài chính bán lẻ, cho phép khách hàng rút - gửi tiền. Ảnh: MWG.

Từ cuối năm 2024, công ty đã bắt tay với VPBank triển khai mô hình “cây ATM” ngay trong hệ thống hơn 3.000 cửa hàng Thegioididong.com và Điện Máy Xanh. Chỉ sau một tháng vận hành, hệ thống đã ghi nhận giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng với gần 150.000 giao dịch thành công, theo ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT.

Trước đó, Thế Giới Di Động cũng đã có các hợp tác chiến lược với Viettel, cho phép khách hàng thực hiện chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng tại hàng nghìn cửa hàng, đồng thời liên kết với Tổng công ty Bảo hiểm PVI để triển khai các điểm thu phí BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình trên toàn quốc.

Nhờ mạng lưới rộng khắp và dòng tiền mạnh, nguồn thu tài chính của Thế Giới Di Động không chỉ giúp giảm áp lực lãi vay, mà còn tạo ra hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận gộp mỗi năm.