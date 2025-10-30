Chủ chuỗi WinMart+ tính mở 1.500 cửa hàng mới năm 2026

Sau khi đạt lợi nhuận dương ở cả hai mô hình WinMart và WinMart+, WinCommerce đặt mục tiêu mở thêm 1.000-1.500 cửa hàng trong năm 2026, hướng tới mạng lưới 10.000 điểm bán.

Tầm nhìn dài hạn của Masan là đưa WinCommerce trở thành hệ thống bán lẻ quy mô 10.000 cửa hàng trong 5 năm tới. Ảnh: MSN.

Tại buổi họp trực tuyến với cổ đông chiều 29/10, ông Danny Lê, Tổng giám đốc Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) cho biết WinCommerce (WCM) - đơn vị vận hành chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+ - hiện có gần 4.300 cửa hàng trên toàn quốc.

Theo ông, tầm nhìn dài hạn của Masan là đưa WinCommerce trở thành hệ thống bán lẻ quy mô 10.000 cửa hàng trong 5 năm tới, trong đó riêng năm 2026 dự kiến mở thêm 1.000-1.500 điểm bán mới.

Doanh thu và lượng khách tăng mạnh

Chia sẻ chi tiết về tình hình kinh doanh, ông Phan Nguyễn Trọng Huy, Giám đốc tài chính WinCommerce cho biết hiệu quả hoạt động của chuỗi này được cải thiện theo từng quý trong năm nay. Cụ thể, doanh thu quý I tăng 10%, quý II tăng 13% và quý III tăng 22%, nhờ lượng khách hàng liên tục tăng.

Riêng tăng trưởng trên các cửa hàng hiện hữu đạt 11% trong quý III, đóng góp khoảng một nửa mức tăng doanh thu của quý này. Phần còn lại đến từ việc mở mới các cửa hàng.

Thực tế, từ đầu năm đến nay, WinCommerce đã mở khoảng 550 cửa hàng mới. Trên cơ cở này, doanh nghiệp tự tin có thể hoàn thành mục tiêu mở ít nhất 700 cửa hàng trong năm.

"Hiện tại, WinCommerce tập trung mở mới chủ yếu ở miền Bắc và miền Trung. Tuy nhiên, thời gian tới, công ty sẽ đẩy mạnh mở rộng mạng lưới tại miền Nam để tạo sự cân bằng giữa ba miền Bắc - Trung - Nam", lãnh đạo Masan cho biết.

Tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu và số lượng cửa hàng mới mới tại quý III theo khu vực. Ảnh: MSN.

Một điểm đáng chú ý được ban lãnh đạo công ty chia sẻ là hiệu quả kinh tế của cửa hàng mở mới trong năm nay được cải thiện rõ rệt.

"Nếu năm 2024 WinCommerce mới đạt EBIT (lợi nhuận trước lãi vay và thuế) dương ở cấp độ cửa hàng trong năm đầu tiên, thì năm nay tỷ lệ này đã nâng lên 1-2%, tức các cửa hàng có lợi nhuận hoạt động ngay từ năm đầu tiên", ông Huy giải thích.

Theo ông Huy, thời gian hoàn vốn và tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đều đạt mức chuẩn của ngành bán lẻ châu Á. Đặc biệt, tại khu vực nông thôn, các cửa hàng WinMart+ đạt hiệu quả rất tốt khi có thời gian hoàn vốn dưới 3 năm.

Chuyển trọng tâm sang siêu thị WinMart

Ông Huy cho biết trong 4 năm đầu sau khi Masan tiếp quản WinCommerce, doanh nghiệp tập trung củng cố nền tảng chuỗi minimart trước khi mở rộng mạnh hệ thống. Đến nay, chuỗi WinMart+ cho thấy sức tăng trưởng ổn định, với tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu đạt 11%, tổng doanh thu tăng hơn 20% trong quý III.

Sau khi ổn định chuỗi minimart, WinCommerce chuyển trọng tâm sang phát triển hệ thống siêu thị WinMart.

Riêng năm 2025, công ty đặt mục tiêu cải tạo khoảng 50 siêu thị theo chiến lược "remodeling", tức thay đổi không gian, danh mục sản phẩm và trải nghiệm mua sắm.

Kết quả bước đầu cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu chuỗi WinMart quý III đạt gần 10%, trong khi trước đây chỉ dao động 0-2%. Mức tăng đến từ hiệu quả vận hành tốt hơn, mô hình trưng bày mới, đồng thời tập trung vào các ngành hàng thế mạnh như tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn và phi thực phẩm.

Sau khi ổn định chuỗi minimart, WinCommerce chuyển trọng tâm sang phát triển hệ thống siêu thị WinMart. Ảnh: MSN.

"Quý III/2025 là quý đầu tiên cả hai mô hình minimart (WinMart+) và siêu thị lớn (WinMart) cùng ghi nhận lợi nhuận trước thuế dương", ông Huy bổ sung.

Hiện, cả hai mô hình này đều đang được Masan đẩy mạnh mảng phi thực phẩm - bao gồm các sản phẩm tiêu dùng nhanh, đồ gia dụng và hàng tiện ích. Nhờ đó, doanh thu mảng này trong quý III đã tăng 44%, riêng tăng trưởng theo cửa hàng hiện hữu đạt gần 20%. Masan kỳ vọng đây sẽ là động lực tăng trưởng chính trong 3-5 năm tới, giúp nâng cao biên lợi nhuận toàn chuỗi.

Khi được cổ đông đặt câu hỏi về mức độ cạnh tranh tại khu vực phía Bắc, đặc biệt trong bối cảnh nhiều chuỗi bán lẻ mới mở rộng tại miền Bắc và miền Trung, ông Huy khẳng định miền Bắc vẫn là thị trường thế mạnh truyền thống của công ty.

Theo ông Huy, dù các đối thủ lớn đang đẩy mạnh mở cửa hàng tại miền Trung, nhất là khu vực Thanh - Nghệ - Tĩnh, doanh thu của WinCommerce gần như không bị ảnh hưởng.

Ông cho rằng nguyên nhân nằm ở sự khác biệt trong chiến lược và định vị khách hàng. "WinCommerce hướng tới những nhóm khách hàng có đặc điểm tiêu dùng khác so với đối thủ, dẫn đến cách tiếp cận danh mục hàng hóa và chiến lược vận hành cũng khác biệt", ông nói.