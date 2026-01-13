VN-Index vượt 1.900 điểm, cao nhất hai thập kỷ

VN-Index lần đầu tiên vượt mốc 1.900 điểm trong phiên 13/1, chính thức thiết lập kỷ lục mới, nối dài đà hưng phấn của thị trường dù dòng tiền bắt đầu có dấu hiệu phân hóa.

Chỉ số VN-Index liên tục tăng mạnh và đã vượt mốc 1.900 điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì trạng thái giao dịch tích cực trong phiên 13/1, nối dài mạch hưng phấn từ các phiên trước đó. Tuy vậy, khác với bức tranh đồng thuận đã xuất hiện trong những ngày tăng mạnh gần đây, dấu hiệu phân hóa bắt đầu quay trở lại khi dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn trong quá trình giải ngân.

Áp lực chọn lọc cổ phiếu gia tăng khiến đà lan tỏa không còn quá rộng. Dù vậy, VN-Index vẫn duy trì được xu hướng đi lên nhờ lực đỡ rõ nét từ một số trụ cột lớn, nổi bật là nhóm cổ phiếu “họ Vin” cùng các mã chứng khoán thuộc lĩnh vực năng lượng.

Điểm đáng chú ý là không khí giao dịch trên thị trường vẫn duy trì sự sôi động. Tổng giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn hôm nay đạt khoảng 46.000 tỷ đồng, nhỉnh hơn so với phiên liền trước và là mức cao so với mặt bằng chung nhiều tháng.

Kết phiên, VN-Index tăng 25,6 điểm (+1,4%) lên 1.902,93 điểm, chính thức thiết lập cột mốc kỷ lục mới; HNX-Index tăng 0,97 điểm (+0,4%) lên 252,85 điểm; UPCoM-Index tăng 0,79 điểm (+0,6%) lên 123,35 điểm.

Sắc xanh hôm nay vẫn chiếm ưu thế nhưng sự chênh lệch không quá áp đảo. Toàn thị trường ghi nhận 432 mã tăng (gồm 42 mã tăng trần), 806 mã giữ tham chiếu và 351 mã giảm (gồm 12 mã giảm sàn).

Riêng tại rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, mức độ phân hóa thể hiện rõ hơn khi có 15 mã tăng giá, 2 mã đứng tham chiếu và 13 mã giảm. Dù vậy, nhờ sự nâng đỡ của một số cổ phiếu trụ cột, chỉ số VN30-Index vẫn tăng gần 9 điểm, lên khoảng 2.089 điểm.

VN-Index lần đầu vượt mốc 1.900 điểm trong phiên 13/1. Ảnh: TradingView.

Hôm nay, sự trở lại của các cổ phiếu nằm trong hệ sinh thái Vingroup như VIC (+2,6%), VHM (+2,9%) hay VPL (+1,9%) đã hỗ trợ đáng kể cho đà đi lên của VN-Index. Bên cạnh đó, nhóm ảnh hưởng tích cực lên chỉ số còn có sự tham gia của BID (+3,6%), VCB (+1,8%), GVR (+5,6%) trong khi nhóm cổ phiếu có vốn Nhà nước gồm GAS, BSR, SAB và PLX đều tăng trần.

Ngoài những mã năng lượng kể trên, thị trường còn chứng kiến PVS, PVD, PVT, PVC tăng trần, trong khi OIL (+5,9%), PVB (+8,5%), PVP (+3%) đều có biên độ tăng tốt.

Trái ngược, nhóm cản bước thị trường gồm những cái tên như MBB (-2,3%), TCB (-1,7%), MCH (-1,7%), ACB (-2,4%), HPG (-0,9%), CTG (-0,5%), LPB (-1,2%), BCM (-2%), SHB (-1,8%) và FPT (-0,6%).

Khối ngoại sau 4 phiên gom hàng đã trở lại bán ròng với quy mô gần 600 tỷ đồng , tập trung bán GMD (- 252 tỷ đồng ), SHB (- 184 tỷ đồng ), VRE (- 136 tỷ đồng ).

Mặt khác, cổ phiếu VCB tiếp tục được nhà đầu tư nước ngoài mua mạnh hơn 500 tỷ đồng , VPB (+ 200 tỷ đồng ) và BID (+ 164 tỷ đồng ).