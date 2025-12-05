Chủ tịch Eximbank từ nhiệm

Eximbank tiếp tục có biến động lớn ở thượng tầng khi HĐQT thông qua đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Cảnh Anh và bầu nhân sự mới cho vị trí đứng đầu ngân hàng.

Eximbank vừa bổ nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang làm Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2025-2030 thay cho ông Nguyễn Cảnh Anh. Ảnh: EIB.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (HoSE: EIB) vừa công bố nghị quyết kiện toàn nhân sự cấp cao, trong đó cho biết HĐQT ngân hàng đã chấp thuận nguyện vọng của ông Nguyễn Cảnh Anh về việc rời ghế chủ tịch HĐQT với lý do cá nhân. Dù thôi vai trò đứng đầu HĐQT, ông Cảnh Anh vẫn tiếp tục tham gia HĐQT Eximbank với tư cách thành viên.

Để thay thế, HĐQT Eximbank đã bầu bà Phạm Thị Huyền Trang - Phó chủ tịch Thường trực HĐQT - đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2025-2030 đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của ngân hàng kể từ ngày 4/12.

Theo hồ sơ được Eximbank công bố, bà Phạm Thị Huyền Trang sinh năm 1982, có trình độ Thạc sĩ Tài chính - ngân hàng và cao cấp lý luận chính trị. Bà có 12 năm công tác tại VietinBank, từng giữ các vị trí quan trọng như Phó giám đốc chi nhánh TP Hà Nội, Trưởng phòng Phê duyệt tín dụng, Phó giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng…

Bà cũng từng là Ủy viên HĐQT độc lập tại Công ty Chứng khoán VietinBank, trước khi đảm nhiệm các vị trí tại Sun Group và Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Nguyễn Cảnh Anh (trái) và tân Chủ tịch Eximbank Phạm Thị Huyền Trang. Ảnh: EIB.

Trước đó, ông Nguyễn Cảnh Anh đã được bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 9/2023. Sau đó ông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025-2030) kiêm Người đại diện theo pháp luật của Eximbank kể từ ngày 29/4/2025.

Cùng ngày, HĐQT Eximbank cũng chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trần Anh Thắng khỏi vị trí Phó tổng giám đốc với lý do cá nhân.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III, Eximbank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 1.465 tỷ đồng , giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ. Các hoạt động dịch vụ, ngoại hối, các hoạt động khác... đóng góp đáng kể vào cơ cấu doanh thu của ngân hàng.

Trong khi đó chi phí hoạt động ghi nhận mức tăng 7% khiến lợi nhuận trước thuế trong quý của Eximbank giảm 38% so với cùng kỳ năm trước, đạt 560 tỷ đồng .

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.049 tỷ đồng , tương ứng giảm 14% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Eximbank đạt trên 255.700 tỷ đồng , tăng 7% so với đầu năm. Tổng nguồn vốn huy động đạt 224.282 tỷ đồng (+7%). Trong đó, huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 176.165 tỷ đồng (+5%); phát hành giấy tờ có giá đạt 18.467 tỷ đồng (+70%).

Tính đến cuối quý III năm nay, dư nợ cấp tín dụng của nhà băng đạt 182.552 tỷ đồng , tăng 9% so với đầu năm.