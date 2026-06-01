Chưa từng có: 300.000 đồng/kg vải thiều tại vườn

Giữa lúc mất mùa, một nhà vườn ở xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh gây bất ngờ khi bán được vải thiều với giá lên tới 300.000 đồng/kg.

Từng có hơn 20 năm gắn bó với cây vải, anh Nguyễn Hữu Tuấn (49 tuổi, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) chưa bao giờ nghĩ có ngày mình bán được vải với giá lên tới 300.000 đồng/kg.

Những ngày qua, khi nhiều nhà vườn tất bật thu hoạch vải thiều, khu vườn của anh Tuấn lại đón những vị khách đặc biệt. Họ không phải thương lái quen thuộc mà là những người từ Hà Nội tìm về tận nơi để mua thứ vải được xem là “hàng hiếm” của mùa vụ năm nay ở xã Nam Dương. Đó là vải u trứng.

Đứng dưới tán vải đã gần như hết quả, anh Tuấn kể cơ duyên đến với giống vải này bắt đầu từ một lần đi ăn cưới ở tỉnh Hưng Yên cách đây nhiều năm.

Vải u trứng của anh Nguyễn Hữu Tuấn bán với giá 300.000 đồng/kg.

“Mấy năm trước, trong đám cưới ở tỉnh Hưng Yên, tôi nghe bà con nói về giống vải u trứng bán được giá cao nên tìm hiểu. Sau đó quyết định mua giống từ Hưng Yên về trồng thử”, anh Tuấn nhớ lại.

Lúc ấy, gia đình anh đang canh tác gần 2 mẫu vải, chủ yếu là giống u hồng. Nhờ có hơn 20 năm kinh nghiệm trồng vải, anh nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật chăm sóc giống mới. Sau nhiều năm thử nghiệm, những cây u trứng đầu tiên bắt đầu cho thu hoạch từ năm ngoái.

Quyết định chuyển đổi ấy giờ đây đã mang lại “trái ngọt” vượt ngoài mong đợi. Năm nay, khi nhiều vùng vải mất mùa do thời tiết bất lợi, những chùm u trứng của gia đình anh Tuấn lại trở thành mặt hàng được săn lùng. Quả to, mã đẹp, cùi dày, vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng khiến loại vải này được người tiêu dùng cao cấp tìm mua.

Khách hàng liên tục đặt mua vải u trứng của anh Tuấn với giá hàng trăm nghìn đồng/kg, nhưng không có vải bán.

Có thời điểm, khách từ Hà Nội đến tận vườn mua khoảng 20 kg với giá 300.000 đồng/kg. Chỉ riêng số vải bán trong một buổi sáng đã mang về cho chủ vườn khoảng 6 triệu đồng.

“Đây là năm đầu tiên trong hơn 20 năm trồng vải tôi bán được giá cao như vậy. Thật sự không nghĩ có ngày vải lại đạt tới 300.000 đồng/kg”, anh Tuấn chia sẻ.

Theo anh Tuấn, năm ngoái vải u trứng chỉ bán được khoảng 100.000 đồng/kg. Năm nay, giá thấp nhất cũng từ 150.000 đồng/kg và có lúc tăng gấp ba lần, lên tới mức kỷ lục 300.000 đồng/kg.

Năm nay, nhiều vườn vải thiều mất mùa, nhờ chăm sóc tốt, anh Tuấn vẫn thu được hơn 3 tạ vải u trứng. Toàn bộ số vải u trứng hiện đã bán hết sạch. “Khách hàng liên tục hỏi mua vải u trứng. Sản lượng có bao nhiêu đều thu mua hết. Bây giờ khách hỏi mua cũng không còn để bán nữa”, anh Tuấn cười.

Không chỉ vải u trứng, vườn vải u hồng của gia đình anh Tuấn cũng mang lại nguồn thu lớn. Năm nay, anh thu hoạch khoảng 4-5 tấn vải u hồng, bán với giá từ 40.000 - 60.000 đồng/kg, cao gấp 2-3 lần năm ngoái. Vụ vải năm nay giúp gia đình anh Tuấn thu về vài trăm triệu đồng, trở thành một trong những hộ có thu nhập cao nhất vùng.

Theo ông Nguyễn Thế Thi - Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, mức giá 300.000 đồng/kg của anh Nguyễn Hữu Tuấn hiện là mức giá cao nhất ghi nhận được từ đầu vụ đến nay.

“Năm nay giá vải thiều tăng mạnh so với năm trước. Trường hợp bán được 300.000 đồng/kg là mức giá cao nhất tính đến thời điểm hiện tại”, ông Thi nói.

Không riêng gia đình anh Tuấn, nhiều hộ trồng vải tại Bắc Ninh cũng đang hưởng niềm vui được mùa giá. Khảo sát của phóng viên Tiền Phong tại các điểm thu mua cho thấy, vải đẹp được giao dịch với giá trên 70.000 đồng/kg, mức giá hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây.

Một điểm cân ở phường Phượng Sơn thu mua sọt vải thiều với giá 73.000 đồng/kg.

Tại điểm cân vải Hà Bình ở phường Phượng Sơn, sáng 1/6, có sọt vải được thương lái thu mua với giá 74.000 đồng/kg. Những ngày gần đây, giá thu mua thấp nhất tại điểm cân này cũng dao động quanh mức 60.000 đồng/kg.

Giá cao khiến không khí các vùng vải trở nên nhộn nhịp. Những sọt vải đỏ au vừa hái xuống đã nhanh chóng được cân bán, thương lái tranh nhau mua. Với các hộ có sản lượng lớn, chỉ một sọt vải chở ra điểm thu mua cũng có thể mang về hàng chục triệu đồng.

Sau nhiều năm liên tiếp chịu cảnh đầu ra bấp bênh, vụ vải năm nay đang mang lại nụ cười cho hàng nghìn nông dân Bắc Ninh. Ở thôn Đồng Quýt, xã Nam Dương, câu chuyện người nông dân Nguyễn Hữu Tuấn bán được vải với giá 300.000 đồng/kg đang trở thành đề tài được bà con nhắc đến nhiều nhất những ngày vụ mùa thu hoạch.