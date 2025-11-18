Hé lộ cách Shark Thủy 'rút lõi' gần 7.700 tỷ của hơn 10.000 người

Kết luận điều tra cho thấy hệ sinh thái giáo dục của Shark Thủy được dựng lên để huy động vốn bằng hàng loạt thủ đoạn, qua đó chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) khi còn giữ vai trò nhà đầu tư trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Ảnh: Shark Tank VN.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, CTCP Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Đây là vụ án phơi bày cách hệ sinh thái giáo dục được dựng lên như lớp vỏ hào nhoáng, qua đó huy động và "rút lõi" hơn 7.677 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Egroup, về 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Hai người em của ông Thủy là bà Nguyễn Thị Dung và ông Nguyễn Văn Sơn cùng 26 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Thủ đoạn “lấy tiền người sau trả cho người trước”

Kết luận điều tra xác định giai đoạn 2015-2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để tư vấn, giới thiệu và quảng bá hình ảnh Egroup như thương hiệu giáo dục lớn, uy tín tại Việt Nam. Bằng vị thế người đại diện pháp luật và tiếng tăm trên thương trường, ông tuyên bố Egroup đang mở rộng đầu tư giáo dục, kêu gọi khách hàng góp vốn với lãi suất cao đầy hấp dẫn.

Dù không có tài sản hay năng lực tài chính, ông Thủy vẫn chỉ đạo nhân viên CTCP Anh ngữ Apax và CTCP Phát triển giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non Steame trên cả nước. Hệ thống được vận hành bằng việc thuê giáo viên trong và ngoài nước để tạo sự nhộn nhịp, khiến người dân tin rằng đây là một tập đoàn giáo dục ăn nên làm ra.

Theo kết luận điều tra, các đơn vị này chỉ là lớp “bề mặt”, tạo nguồn thu chủ lực trong hơn 20 công ty thuộc hệ sinh thái Egroup.

“Các công ty này là mô hình kinh doanh giáo dục được Nguyễn Ngọc Thủy sử dụng để quảng bá hình ảnh, lôi kéo nhà đầu tư”, kết luận nêu rõ.

Để củng cố niềm tin, ông Thủy chỉ đạo ông Nguyễn Mạnh Phú - Giám đốc Tài chính Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame và bà Phạm Thị Thanh Thọ - Kế toán trưởng Egroup, nâng “khống” vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng . Đồng thời, nhóm của ông còn tạo doanh thu “khống”, chiếm khoảng 70% doanh thu hàng năm, nhằm dựng nên hình ảnh Egroup đa ngành, lợi nhuận cao, đầy tiềm năng.

Ông Thủy tiếp tục chỉ đạo ông Đặng Văn Hiển, Trưởng ban quan hệ cổ đông và phụ trách kinh doanh Egame, lập kế hoạch huy động vốn, xây dựng chương trình quảng cáo, tiếp thị các dự án trường học. Bộ phận kinh doanh được tập huấn kỹ càng để chào mời, đưa người dân tham quan Egroup và Egame, ký hợp đồng mua cổ phần với lời cam kết lợi nhuận ổn định tới 15-20%/năm.

Song song, ông Thủy giao bà Đỗ Thị Nhâm, Trưởng phòng pháp chế Egame, soạn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý và thỏa thuận hợp tác theo mẫu có sẵn. Các văn bản thể hiện việc ông Thủy bán cổ phần Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần và cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Nhà đầu tư khi góp vốn phải ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông cho ông Thủy.

Nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng 5% (2% bằng cổ phần, 3% bằng tiền mặt), nhưng được khuyến khích quy đổi sang cổ phần để tạo hiệu ứng “đầu tư nội bộ”.

Shark Thủy phát biểu tại buổi gặp mặt cổ đông của CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup. Ảnh: Egroup.

Dưới sự chỉ đạo của ông Thủy và ông Hiển, nhóm quản lý và nhân viên Egame đã đưa ra hàng loạt thông tin gian dối về hoạt động đầu tư, phương thức kinh doanh và mức sinh lời để thuyết phục người dân mua cổ phần Egroup.

Ở giai đoạn đầu, khách hàng chỉ đầu tư số tiền nhỏ, kỳ hạn ngắn 3-6 tháng và được Egame trả gốc, lãi đầy đủ, tặng quà dịp lễ Tết bằng chính tiền của nhà đầu tư mới. Niềm tin tăng lên, họ rủ người thân, bạn bè cùng đầu tư. Nhân viên kinh doanh vừa tìm khách mới, vừa tự tham gia đầu tư, tư vấn kỳ hạn dài hơn 1-2 năm.

Khi đến hạn, nhóm này tìm cách kéo dài thời gian thanh toán, sang nhượng hợp đồng cho người khác hoặc trả nhỏ giọt gốc, lãi, tiếp tục khuyến khích khách hàng nhập lãi vào gốc.

"Rút lõi" hơn 7.600 tỷ đồng của nhà đầu tư

Kết luận điều tra cho thấy càng về sau, áp lực trả lãi càng lớn, trong khi các dự án giáo dục Egroup đầu tư lại ít hoặc không tạo ra doanh thu. Từ năm 2021-2023, dịch Covid-19 khiến các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non đóng cửa, số khách hàng mới sụt mạnh, dòng tiền đầu vào đứt gãy.

Để duy trì mô hình, Shark Thủy chỉ đạo 23 quản lý là nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh, yêu cầu khi kêu gọi được khách hàng đầu tư phải dùng ngay 70% số tiền mới này để trả cho những khách hàng cũ do chính nhân viên đó quản lý, chỉ 30% còn lại nộp về công ty.

Vì vậy, các nhân viên giai đoạn này đều biết việc huy động vốn là để kiếm tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước.

Đặc biệt, ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền của nhà đầu tư rồi chuyển cho bà Nguyễn Thị Hoài Hương và bộ phận kế toán Công ty Egame quản lý riêng, không đưa vào báo cáo tài chính, chỉ dùng theo chỉ đạo của ông này.

Với phương thức này, giai đoạn 2015-2023, ông Thủy đã bán vượt vốn điều lệ hơn 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư thông qua 26.236 hợp đồng, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng tiền gốc.

Toàn bộ số tiền được tách riêng, không ghi nhận trong báo cáo thuế, báo cáo tài chính. Ông Thủy chỉ đạo dùng 70% để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện; 30% còn lại được sử dụng để trả nợ cá nhân hoặc chuyển vào các công ty do ông nắm giữ hoặc nhờ người khác đứng tên, biến dòng tiền của nhà đầu tư thành tài sản của mình.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra cho biết hơn 7.677 tỷ đồng này đã bị sử dụng hết, không còn khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.