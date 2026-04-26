Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Sáng 26/4 (tức 10 tháng 3 âm lịch), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dự lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đúng giờ hành lễ, đoàn dâng hương khởi hành từ sân trung tâm lễ hội lên núi Nghĩa Lĩnh, hướng về Đền Thượng trong không khí trang nghiêm.

Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được tỉnh Phú Thọ tổ chức trang trọng, thành kính, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn tuyệt đối cho đại biểu và nhân dân tham dự.

Tại khu vực đền Thượng, đoàn tập trung làm lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Tại khu vực Đền Thượng, Chủ lễ đọc Chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng, khắc sâu đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tinh thần "Đại đoàn kết dân tộc". Trong giờ phút thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ, triệu triệu con tim người Việt cùng hướng về Đền Hùng, với tấm lòng thành kính tưởng nhớ Tổ Tiên, tri ân công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Sau phần nghi lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu, gửi tới toàn thể đồng chí, đồng bào lời thăm hỏi chân tình, lời chúc sức khỏe, bình an, đoàn kết và hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đoàn đại biểu, nhân dân, các em thiếu nhi... tại Công trình phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên Phong”, thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Sách hay về ngày Giỗ Tổ

Tìm hiểu về thời đại Hùng Vương có không ít học giả đã dành nhiều thời gian, công sức để nghiên cứu, đưa ra những nguồn thông tin quan trọng, hữu ích về thời đại dựng nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam, cũng như ý nghĩa của ngày giỗ Tổ 10/3 Âm lịch.