Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

  • Chủ nhật, 26/4/2026 10:04 (GMT+7)
Sáng 26/4 (tức 10 tháng 3 âm lịch), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dự lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Đúng giờ hành lễ, đoàn dâng hương khởi hành từ sân trung tâm lễ hội lên núi Nghĩa Lĩnh, hướng về Đền Thượng trong không khí trang nghiêm.
Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được tỉnh Phú Thọ tổ chức trang trọng, thành kính, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn tuyệt đối cho đại biểu và nhân dân tham dự.
Tại khu vực đền Thượng, đoàn tập trung làm lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương.
Tại khu vực Đền Thượng, Chủ lễ đọc Chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng, khắc sâu đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tinh thần "Đại đoàn kết dân tộc". Trong giờ phút thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ, triệu triệu con tim người Việt cùng hướng về Đền Hùng, với tấm lòng thành kính tưởng nhớ Tổ Tiên, tri ân công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.
Sau phần nghi lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu, gửi tới toàn thể đồng chí, đồng bào lời thăm hỏi chân tình, lời chúc sức khỏe, bình an, đoàn kết và hạnh phúc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đoàn đại biểu, nhân dân, các em thiếu nhi... tại Công trình phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên Phong”, thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Sách hay về ngày Giỗ Tổ

Tìm hiểu về thời đại Hùng Vương có không ít học giả đã dành nhiều thời gian, công sức để nghiên cứu, đưa ra những nguồn thông tin quan trọng, hữu ích về thời đại dựng nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam, cũng như ý nghĩa của ngày giỗ Tổ 10/3 Âm lịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước khởi hành lên núi Nghĩa Lĩnh để dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.

Rực rỡ màn pháo hoa mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Tối 25/4 (9/3 Âm lịch), màn bắn pháo hoa tại Công viên Văn Lang (tỉnh Phú Thọ) thắp sáng bầu trời Đất Tổ, làm mãn nhãn đông đảo người dân và du khách.

Dự báo thời tiết Giỗ Tổ Hùng Vương: Phú Thọ trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch, Phú Thọ không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 31°C.

    Chay lon tai Khu kinh te Nhon Hoi, Gia Lai hinh anh

    Cháy lớn tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Gia Lai

    Xuất hiện đám cháy lớn, những cột khói đen bao trùm tại một nhà máy thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) chưa rõ nguyên nhân.

