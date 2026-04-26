Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

  • Chủ nhật, 26/4/2026 09:28 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước khởi hành lên núi Nghĩa Lĩnh để dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.

Sáng 26/4, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Đúng 6h30 đến 7h00, Ban tổ chức đón tiếp các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tại sân Trung tâm lễ hội, đồng thời hoàn thiện đội hình nghi lễ và đoàn đại biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ tại Đền Thượng.

Đội hình nghi lễ được sắp xếp chặt chẽ, trang trọng, gồm khối nghi thức với các thành phần: Tiêu binh rước Quốc kỳ và cờ Hội; tiêu binh rước lẵng hoa; 18 thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống màu đỏ mang hương, hoa, lễ vật; đoàn 100 con cháu Lạc Hồng rước cờ Hội; đội nhạc hành lễ; cùng đoàn kiệu rước lễ vật.

Sau nghi thức đón tiếp, các đoàn đại biểu lãnh đạo sẽ di chuyển cùng đội hình nghi lễ và tiến hành Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền Thượng, Lăng Hùng Vương, Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” tại khu vực ngã 5 Đền Giếng với lời căn dặn bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Đoàn 100 con cháu Lạc Hồng rước cờ hội.

Sau đó, đoàn đại biểu làm Lễ dâng hương tại Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân để bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Trong suốt hành trình lên đỉnh Nghĩa Lĩnh, đông đảo nhân dân và du khách thập phương có mặt từ sớm, thành kính hướng về cội nguồn dân tộc.

Sách hay về ngày Giỗ Tổ

Tìm hiểu về thời đại Hùng Vương có không ít học giả đã dành nhiều thời gian, công sức để nghiên cứu, đưa ra những nguồn thông tin quan trọng, hữu ích về thời đại dựng nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam, cũng như ý nghĩa của ngày giỗ Tổ 10/3 Âm lịch.

Rực rỡ màn pháo hoa mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Tối 25/4 (9/3 Âm lịch), màn bắn pháo hoa tại Công viên Văn Lang (tỉnh Phú Thọ) thắp sáng bầu trời Đất Tổ, làm mãn nhãn đông đảo người dân và du khách.

2 giờ trước

Dự báo thời tiết Giỗ Tổ Hùng Vương: Phú Thọ trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch, Phú Thọ không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 31°C.

4 giờ trước

Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt mang tên “Âm vang Tổ quốc” diễn ra vào tối ngày 28/4 sẽ có màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao.

24:1450 hôm qua

Thời tiết ngày 26/4: Bắc Bộ có mưa dông cục bộ, Nam Bộ nắng nóng

11 giờ trước 22:32 25/4/2026

0

Ngày 26/4, Hà Nội và nhiều khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; Khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

https://vtcnews.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-dang-huong-tuong-niem-cac-vua-hung-ar1015020.html

Minh Tuệ - Minh Quang/VTCNews

Giỗ Tổ Tô Lâm Hùng Vương Tổng Bí thư Chủ tịch nước Dâng hương

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý