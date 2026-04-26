Dự báo thời tiết Giỗ Tổ Hùng Vương: Phú Thọ trưa chiều trời nắng

  • Chủ nhật, 26/4/2026 06:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dự báo thời tiết ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch, Phú Thọ không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 31°C.

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, thời tiết Phú Thọ không mưa.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch, thời tiết Việt Trì, Phú Thọ tương đối thuận lợi để người dân đi lại cũng như tham gia các hoạt động. Khu vực này không mưa, trưa chiều đón nắng, xác suất mưa chỉ khoảng 35%, nhiệt độ trong ngày dao động 23-31°C.

Các địa phương khác ở Bắc Bộ phổ biến nhiều mây, mưa xuất hiện vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong đó, Tây Bắc Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Từ 27/4, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Cũng trong ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, thời tiết từ Thanh Hóa đến TP Huế cũng khá thuận lợi khi trời nhiều mây, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, trên diện hẹp.

Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm thấp nhất trong không khí dao động 50 - 55%.

Nắng nóng ở Nam Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 29 - 30/4.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

TP Hà Nội mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25°C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Tây Bắc mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24°C, khu Tây Bắc 18 - 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25°C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27°C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 36°C, có nơi trên 36°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 36°C.

Huệ Nguyễn/VTCNews

Thời tiết nắng Giỗ tổ Hùng Vương Phú Thọ

