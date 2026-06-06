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Xã hội

Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM sẽ có cơ chế tuyển dụng người giỏi

  • Thứ bảy, 6/6/2026 13:53 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, thành phố sẽ tìm kiếm sinh viên giỏi, cấp học bổng và hỗ trợ nhà ở xã hội để thu hút nhân tài.

Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, sáng 6/6. Ảnh: Việt Dũng/Sài Gòn Giải Phóng.

Sáng 6/6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Trong phần phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thẳng thắn đặt câu hỏi: Ai sẽ đưa nghị quyết này vào cuộc sống, ai sẽ thực hiện thành công nghị quyết này?

Đồng chí khẳng định, đây là trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của thành phố.

Theo đồng chí, cán bộ, công chức, viên chức thành phố là lực lượng trực tiếp triển khai công việc. Nếu đội ngũ không đủ năng lực, tổ chức không tinh gọn, hiệu quả sẽ khó đảm bảo.

Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra là xây dựng đội ngũ tinh nhuệ, giỏi chuyên môn, cùng bộ máy hợp lý, bảo đảm hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.

Đồng chí thông tin, lãnh đạo thành phố hiện điều hành công tác tổ chức bộ máy theo các đánh giá chọn người cho công việc, cố gắng chọn người hợp lý nhất, không vì giải quyết chính sách mà tinh thần chung là chọn đúng người; đánh giá đúng, thực chất cán bộ, không theo cảm tính; chuẩn bị người tích cực cho tương lai.

Thành phố cũng chủ trương mạnh dạn xử lý vướng mắc; lãnh đạo thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy làm gương trong công tác cán bộ.

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Các đại biểu dự hội nghị sáng 6/6. Ảnh: Việt Dũng/Sài Gòn Giải Phóng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều đồng chí đã thay đổi vị trí công tác. Sắp tới tiếp tục thay đổi với điều kiện chọn người vì công việc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM mong muốn cán bộ luôn ý thức để làm việc trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn, hào hứng hơn; đồng thời các tổ chức cần rà soát, sắp xếp lại vị trí công tác phù hợp.

Theo đồng chí, sau một năm sáp nhập, một số địa bàn ở thành phố hoạt động chưa thực sự trơn tru. Đồng chí khẳng định, những đơn vị chịu sự sắp xếp hay giữ nguyên, đều phải thay đổi để hoạt động hiệu quả hơn.

“Ngay cả các doanh nghiệp nhà nước, thành phố cũng sẽ có đề án sắp xếp lại”, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Đề cập chủ trương điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức giữa các đơn vị, đồng chí Trần Lưu Quang cho rằng, việc này không dễ nhưng nhìn tổng thể vẫn làm được, nếu tính toán thuận lợi cho cán bộ trong thực thi công việc.

Đồng chí mong muốn các đơn vị đặt lợi ích chung lên trên để điều chuyển cán bộ phù hợp; đồng thời khẳng định, nếu sau sắp xếp vẫn làm việc không hiệu quả, thành phố buộc phải có giải pháp giải quyết dứt điểm, đúng quy định.

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Các đại biểu dự hội nghị sáng 6/6. Ảnh: Việt Dũng/Sài Gòn Giải Phóng.

Đồng chí khẳng định những đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức trong suốt quá trình công tác sẽ được trân trọng ghi nhận, đồng thời thành phố sẽ có chính sách phù hợp từ nguồn lực của mình để tri ân các trường hợp này.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng thông tin, thành phố sẽ có cơ chế tuyển dụng người giỏi.

Đồng chí giao Ban Tổ chức Thành ủy cùng Sở Nội vụ tổ chức tìm kiếm sinh viên giỏi, có tiềm năng để thu hút vào hệ thống.

Thành phố có thể cấp học bổng trước cho đối tượng này, đồng thời sẵn sàng có cơ chế như hỗ trợ về nhà ở xã hội khi các trường hợp này làm việc cho thành phố.

Thông tin thêm, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, tại Nghị quyết 09-NQ/TW, Bộ Chính trị đồng ý giao thêm cho thành phố 20% biên chế so với mức tối đa.

Với số lượng này, thành phố chủ trương không chia đều hết về cho sở, ngành, địa phương mà chắt lọc, điều phối trên tổng thể để có nguồn dự phòng.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu đến cuối tháng 6/2026 phải hoàn tất bộ chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả công việc (KPI).

Từ đầu tháng 7, nhân kỷ niệm 1 năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố sẽ thí điểm áp dụng và dự kiến áp dụng chính thức từ đầu năm 2027.

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https://www.sggp.org.vn/bi-thu-thanh-uy-tphcm-tran-luu-quang-thanh-pho-se-co-co-che-tuyen-dung-nguoi-gioi-post856156.html

Theo Thu Hường - Văn Minh/Sài Gòn Giải Phóng

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