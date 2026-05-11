Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM sắp khởi động loạt dự án tổng vốn hơn 10 tỷ USD

Các dự án khởi công cuối tháng 6, đầu tháng 7, trong đó có các tuyến đường sắt, cao tốc và tuyến đường sắt đô thị kết nối từ Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành.

Chiều 11/5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng tổ đại biểu số 6, Đoàn Đại biểu quốc hội (ĐBQH) TP.HCM tiếp xúc cử tri tại phường Diên Hồng, kết nối trực tuyến với các phường Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Hòa Hưng và Vườn Lài sau kỳ họp thứ nhất.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri bày tỏ quan tâm tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại TP.HCM, đặc biệt ở các tuyến đường lớn vào giờ cao điểm.

Cử tri Nguyễn Đức Thành (khu phố 12, phường Diên Hồng) cho rằng, hạ tầng giao thông nội đô và liên vùng hiện tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường tại TP.HCM thường xuyên ùn tắc, gây áp lực lớn lên đời sống người dân và hoạt động vận tải.

Ông Thành đề nghị TP.HCM đẩy nhanh tiến độ tuyến các tuyến metro, trong đó có tuyến đường sắt kết nối sân bay quốc tế Long Thành. Đồng thời, thúc đẩy, nâng cấp các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22 và đại lộ Võ Văn Kiệt để tạo mạng lưới giao thông đồng bộ.

Chia sẻ với cử tri, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, thành phố đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, kết nối đồng bộ với các địa phương lân cận. Đây là yêu cầu bắt buộc trong giai đoạn phát triển mới của TP.HCM. Hạ tầng giao thông được kết nối hiệu quả, tiềm năng, lợi thế vốn có của thành phố mới được phát huy.

Theo ông Quang, việc kết nối đồng bộ với các địa phương trong vùng là yêu cầu tất yếu, cấp thiết, sau khi TP.HCM mở rộng không gian phát triển.

Cuối tháng 6, đầu tháng 7 tới, TP.HCM sẽ khởi động một số dự án lớn, có tổng vốn hơn 10 tỷ USD , trong đó có đường sắt kết nối Thủ Thiêm - Long Thành. Ông Quang cho biết, đây sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian tới.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, Bí thư Thành ủy TP.HCM thông tin với cử tri chủ trương của lãnh đạo thành phố là không xây thêm chung cư cao tầng ở khu vực trung tâm, khu đông dân cư. Những khu đất lớn ở trung tâm thành phố sẽ được ưu tiên làm công viên, không gian công cộng phục vụ cộng đồng.

Thay vào đó, thành phố sẽ giãn dân ra khu vực ngoại vi và tăng cường hệ thống giao thông kết nối. Các dự án nhà cao tầng sẽ được xây ở vị trí xa hơn, gắn với đầu tư hạ tầng kết nối đồng bộ.

Cử tri các phường cũng quan tâm, đưa nhiều kiến nghị liên quan chuyện đậu ô tô dưới lòng đường gây ách tắc giao thông. Nhiều tuyến đường dù đã được mở rộng, nhưng làn sát vỉa hè vẫn bị chiếm dụng làm nơi đậu xe, khiến giao thông thêm ùn tắc.

Cử tri đề xuất thành phố nghiên cứu, điều chỉnh quy định đậu xe dưới lòng đường, đồng thời bổ sung thêm các bãi giữ xe công cộng để hạn chế tình trạng đậu xe tràn lan.

Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, đây là bài toán khó không chỉ riêng thành phố, mà nhiều đô thị lớn trên thế giới cũng đang đối mặt.

"Tôi không cổ súy cho chuyện quản lý không được thì cấm. Nếu cấm đỗ xe thì người dân sẽ đỗ ở đâu? Trước khi tính chuyện cấm phải tính được chỗ cho xe đỗ", Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ.

Ông nói, trước khi hạn chế hoặc cấm đậu xe, phải có chỗ thay thế để người dân gửi xe. Thành phố sẽ từng bước quy hoạch lại các vị trí được phép đậu xe, phát triển thêm các bãi giữ xe phù hợp tốc độ gia tăng dân số và phương tiện.

Vấn đề ngập nước cũng là nội dung được nhiều cử tri đặt ra. Người dân bày tỏ lo ngại tình trạng ngập nhiều năm qua, đặt câu hỏi về tiến độ dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng từng nhiều lần đình trệ.

Ông Trần Lưu Quang thừa nhận tình trạng ngập nước hiện nay là điều khó chấp nhận đối với một đô thị lớn như TP.HCM. Ông cho biết, dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng sau thời gian dài “đứng hình” đã được khởi động trở lại. Thành phố đang thúc tiến độ để nhanh chóng hoàn tất.

Khi dự án được đưa vào vận hành, thành phố tiếp tục đánh giá hiệu quả chống ngập thực tế để có giải pháp tiếp theo phù hợp hơn.

Ngoài ra, TP.HCM cũng đã kết nối với các chuyên gia Hà Lan, nhằm trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp tư vấn cho bài toán chống ngập.

Vào buổi sáng, các đại biểu cũng tiếp xúc cử tri các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhất và Tân Sơn Hòa.

Nhiều cử tri quan tâm, kiến nghị các nội dung liên quan an sinh xã hội, giáo dục, tiếp cận nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp; vấn đề tội phạm công nghệ cao, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng nhất là các dự án trọng điểm; đặc biệt câu chuyện an toàn thực phẩm nổi lên tại bếp ăn của trường học, ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe học sinh và khiến phụ huynh lo lắng.

Cử tri kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng hoàn thiện khung pháp lý, quy định rõ trách nhiệm từng khâu trong chuỗi cung ứng thực phẩm vào trường học, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng “khoán trắng” cho đơn vị cung cấp suất ăn.

Bên cạnh đó phải nâng mức xử phạt, kể cả xem xét xử lý hình sự đối với hành vi cố tình đưa thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm bệnh vào trường học. Phải có những giải pháp quyết liệt hơn để người dân yên tâm về chất lượng thực phẩm hằng ngày.

Cùng đó, các cử tri cũng phản ánh tình trạng giá cả hàng hóa tăng nhanh hơn mức điều chỉnh lương cơ sở và lương hưu, khiến đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Cần có giải pháp bình ổn giá hiệu quả hơn để mức tăng thu nhập theo kịp chi phí sinh hoạt.