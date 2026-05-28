Bí thư Trần Lưu Quang: Lập cơ quan nghiên cứu phát triển TP.HCM trong tháng 7

Cơ quan nghiên cứu phát triển TP.HCM trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy, với 30 - 40 người, nhưng đảm bảo không phát sinh thêm biên chế, dự kiến trong tháng 7.

Thông tin trên được Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nêu trong phát biểu kết luận hội nghị sơ kết một năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính quyền thành phố, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sáng 28/5.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị sáng 28/5. Ảnh: Hà Khánh/VTC News.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận nhiều nỗ lực của 168 xã phường, đặc khu, các sở, ngành trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, sau 80 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 3 cấp, nay chuyển sang mô hình 2 cấp thực sự là một cuộc cách mạng. Vì vậy, sẽ có nhiều băn khoăn, nhiều ý kiến khác nhau trong quá trình triển khai. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, cán bộ Thành phố cần tư duy mới, cách tiếp cận mới và phương thức vận hành mới.

Điều quan trọng nhất là phải nhìn thẳng vào thực tế để đánh giá đúng những việc đã làm được, chưa làm được và tìm cách tháo gỡ hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh việc chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển. Quản trị kiểu mới không phải siết quản lý, mà phải xem cán bộ cơ sở, doanh nghiệp, người dân mong muốn gì để hỗ trợ cùng làm.

“Đó mới là câu chuyện của bây giờ và tương lai, từ tư duy xin - cho sang tư duy tự chủ, tự chịu trách nhiệm có kiểm soát quyền lực”, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Dự kiến thành lập cơ quan nghiên cứu phát triển Thành phố

Về tổ chức bộ máy, ông Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM sẽ lập thêm 2 Đảng bộ mới thuộc khối đại học và khối cơ quan y tế, nhằm “chia lửa” cho Đảng bộ UBND TP.HCM. Bởi đây là hai đơn vị lớn, số lượng đảng viên đông, nguồn nhân lực đặc biệt, chất lượng cao với nhiều chuyên gia, cán bộ chuyên môn.

Đáng chú ý, theo Bí thư Trần Lưu Quang, TP.HCM cũng sẽ thành lập cơ quan nghiên cứu phát triển Thành phố trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy. Cơ quan này dự kiến thành lập ngay trong tháng 7 với 30 - 40 nhân sự nhưng đảm bảo không phát sinh thêm biên chế.

Trưởng ban chỉ đạo hoặc người đứng đầu cơ quan này sẽ do Bí thư Thành ủy đảm nhiệm, để làm nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển.

Thành phố cũng sẽ chuyển một số cán bộ chưa phát huy được năng lực ở các cơ quan, đơn vị về đây, để thực hiện nhiệm vụ khác; hoặc cũng có người đáp ứng nhiệm vụ ở cơ quan cũ nhưng có khả năng nghiên cứu, phù hợp với vị trí mới cũng sẽ được đưa về cơ quan này.

Một năm thực hiện chính quyền 2 cấp, TP.HCM đã cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, lấy người dân làm thước đo hạnh phúc. Ảnh: VTC News.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, với quy mô, tầm vóc phát triển và nhiệm vụ đặt ra cho TP.HCM hiện nay, rất cần có bộ phận nghiên cứu, tổ chức thực hiện các chính sách, cơ chế đặc thù.

Cùng đó, TP.HCM sẽ rà soát một số vị trí lãnh đạo các sở ngành, xã, phường sau một năm vận hành bộ máy mới. Ông Quang yêu cầu xã, phường cũng rà soát trong đội ngũ hiện tại, để điều chỉnh hợp lý.

Các phường xã cũng có thể hoán đổi nhân sự cho nhau, để cân đối nguồn lực, vị trí công việc tại địa phương. Việc này cũng sẽ áp dụng cho các sở, ngành.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề cập đến Nghị quyết 09 Bộ Chính trị vừa ban hành, cho phép TP.HCM tăng thêm tối đa 20% tổng biên chế.

"Nghĩa là TP.HCM có nguồn biên chế thêm và thành phố cũng đang sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, trong đó có khoảng 995 người có thể trở thành công chức, viên chức; 408 người có khả năng về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, công nghệ thông tin", Bí thư Trần Lưu Quang nói thêm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng lưu ý cần phải cẩn trọng trong việc tuyển dụng lại, phải lựa chọn được những người giỏi. Nếu không làm tốt sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của địa phương.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang trao đổi với các lãnh đạo sở, ngành bên lề hội nghị. Ảnh: Hà Khánh/VTC News.

Ông nói, thành phố ủng hộ chủ trương thi tuyển, sát hạch, dành chỗ cho những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, người có kinh nghiệm tham gia trong hệ thống.

"Tới đây TP.HCM sẽ không cào bằng, 'phát' đều biên chế cho các địa bàn. Sẽ có phường, xã còn nguyên nhưng cũng sẽ có nơi bị cắt bớt. Sẽ có tỷ lệ để dành nhất định cho cả Thành phố và xã phường để tuyển chọn người giỏi, kêu gọi chuyên gia tham gia", Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định.

Tháo gỡ nhanh "điểm nghẽn" ở cơ sở

Nói về những khó khăn, thuận lợi và kết quả một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định: "Chúng ta đang đi đúng hướng. Mô hình tổ chức mới tại 168 xã, phường của TP.HCM cũng như trên phạm vi cả nước bước đầu đã cho thấy nhiều kết quả tích cực.

Có những việc ban đầu tưởng không thể làm được nhưng cuối cùng vẫn làm được. Dĩ nhiên, quá trình triển khai ở từng địa bàn sẽ có khác nhau, nơi thuận lợi hơn, nơi khó khăn hơn. Điều đáng ghi nhận là có sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, Bộ Chính trị và những người đứng đầu, cùng với hệ thống hướng dẫn cơ bản rõ ràng để địa phương triển khai thực hiện".

Nhờ vậy, qua một năm, nhiều thủ tục hành chính đã cắt giảm đáng kể, đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng dữ liệu dân cư.

Bí thư phường Vũng Tàu Võ Văn Dũng kiến nghị TP.HCM nhanh chóng xử lý các đất công, trụ sở dôi dư để chống lãng phí. Ảnh: VTC News.

Trước kia, người dân đi làm thủ tục phải mang theo rất nhiều giấy tờ, bản sao công chứng. Hiện nay, nhiều thủ tục đã được tích hợp trên hệ thống dữ liệu điện tử, giảm đáng kể phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

TP.HCM cũng có thêm nhiều cơ chế đặc thù như Nghị quyết 260, Nghị quyết 188 và các cơ chế mới đang được Trung ương xem xét, tạo thêm dư địa phát triển cho thành phố.

Ông Quang cho biết, qua tổng hợp ý kiến từ các địa phương, phần lớn Bí thư, Chủ tịch các xã, phường, tất cả cho rằng bộ máy mới cơ bản vận hành được.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận thực tế khối lượng công việc hiện nay rất lớn, do phân cấp mạnh về cơ sở; trong khi tổ chức bộ máy, nhân sự, trang thiết bị, phần mềm hỗ trợ vẫn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng kịp yêu cầu thực tiễn. Một số địa bàn chịu áp lực rất lớn do dân số đông, tính chất phức tạp hoặc tồn đọng nhiều vấn đề cũ.

Có nơi vừa thiếu nhân sự, vừa áp lực công việc cao, vừa phải xử lý tồn đọng kéo dài. Dù vậy, với những kết quả bước đầu đạt được, lãnh đạo thành phố ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của toàn bộ đội ngũ cán bộ cơ sở.

Một năm vận hành chính quyền 2 cấp ở TP.HCM, bộ máy hoạt động "trơn tru", chính quyền cơ sở chủ động giải quyết kịp thời, nhanh chóng các điểm nghẽn tại địa phương. Ảnh: VTC News.

"Hội nghị hôm nay không chỉ là sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, mà là dịp để chúng ta kiểm điểm việc vận hành mô hình mới trong một năm qua. Xem với quy mô mới, nguồn lực mới và các cơ chế đặc thù mới, thành phố đã làm được gì và cần tiếp tục điều chỉnh điều gì.

Cốt lõi của cải cách lần này là hướng đến ba mục tiêu: hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Đồng thời, phải gần dân hơn, giải quyết kịp thời hơn những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Nếu làm được điều đó thì có thể xem là thành công", Bí thư Trần Lưu Quang nói thêm.

Ông yêu cầu toàn hệ thống phải có tư duy, cách tiếp cận mới hơn, chú trọng chất lượng chứ không chỉ chạy theo số lượng.

Một vấn đề quan trọng khác là đào tạo cán bộ. Việc đào tạo phải thực chất, sát với yêu cầu công việc, theo hướng “cầm tay chỉ việc”, giúp cán bộ sử dụng được hệ thống dữ liệu, phần mềm và xử lý hồ sơ nhanh hơn cho người dân.

Đồng thời, cần tăng cường học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các địa phương để tháo gỡ những tình huống phát sinh trong thực tế.