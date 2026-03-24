Ẩn số đưa top ngân hàng thế giới Goldman Sachs vượt khủng hoảng

Cuốn hồi ký “Streetwise" của Lloyd Blankfein về thời kỳ ông lãnh đạo Goldman Sachs tiết lộ tâm thế đã giúp ông chèo lái đế chế này giữa khủng hoảng, theo Wall Street Journal (WSJ).

Lloyd Blankfein từng là CEO của Goldman Sachs. Ảnh: Bloomberg.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs có một vũ khí bí mật: Đó chính là CEO của họ, Lloyd Blankfein.

Hiểu rõ nguy cơ của thị trường và luôn chủ động tìm cách tháo gỡ, ông nỗ lực tìm ra nhiều cách trấn an bản thân và giúp đội ngũ nhân viên bình tĩnh lại. Khi một đồng nghiệp tuyên bố mình sắp kiệt sức, Blankfein tuyên bố đầy tự tin: “Trời ơi, ông đang bước ra khỏi chiếc Mercedes ở tầng hầm của Cục Dự trữ Liên bang New York. Ông đâu có bước ra khỏi chiếc thuyền Higgins mông lung ở vùng biển Omaha! Hãy bình tĩnh lại!”

Đây chỉ là một trong nhiều câu chuyện được chia sẻ trong Streetwise. Blankfein gọi phản ứng trên là “một màn trình diễn cho cả đội” nhìn thấy, tuy nhiên, đây cũng là điều ông muốn tự nhắc nhở bản thân mình khi ở cương vị đứng đầu Goldman Sachs.

Trong phần lớn lịch sử của ngân hàng này, các đối tác của Goldman Sachs cũng như bản thân tập đoàn luôn bị giằng xé giữa hai thái cực: Sự tự tin của một tập đoàn hàng đầu với lịch sử lâu đời và sự bất an về nguồn gốc sở hữu là của người Do Thái, điều có thể trở thành mục tiêu của các làn sóng phản đối.

Trên cơ sở đó, việc tìm ra những người đứng đầu cân bằng được tình thế không phải dễ dàng. Trong Streetwise, độc giả phần nào hiểu được lý do Blankfein được chọn. Trong khoảng thời gian điều hành tập đoàn từ năm 2006 đến năm 2018, Blankfein đã cho thấy khả năng chuyển hóa sự lo lắng thành sự cảnh giác.

Cơ duyên với Goldman Sachs

Xuất thân bần hàn đã cho Blankfein một góc nhìn của người ngoài cuộc và tham vọng mãnh liệt. “Tôi có nhiều thứ cần bỏ lại, nhiều thứ cần chứng minh và nhiều thứ cần đạt được hơn rất nhiều người tôi gặp sau này. Thành công đơn giản là quá quan trọng đối với tôi”, ông chia sẻ.

Cuốn sách ra mắt ngày 3/3. Ảnh: Amazon.

“Tôi là sản phẩm của khu nghèo Đông New York, Brooklyn, nơi tôi lớn lên trong những dãy nhà ở xã hội và tôi nhìn thế giới qua con mắt ấy”.

Mẹ ông “làm lễ tân tại một công ty thiết bị báo động chống trộm, một trong số ít ngành công nghiệp phát triển” vào đầu những năm 1960. Còn cha ông phụ trách phân loại thư cho bưu điện.

Là người đầu tiên trong gia đình theo học đại học, 16 tuổi, Blankfein đến Harvard với học bổng toàn phần. Sau khi học trường luật Harvard và có một thời gian làm luật sư thuế, ông gia nhập công ty hàng hóa J. Aron đầy cạnh tranh ở New York.

Ông bắt đầu làm việc ở đó vào năm 1982 mà không hề biết rằng công ty này đã được Goldman Sachs mua lại. Chẳng bao lâu sau, kinh nghiệm pháp lý đã mở đường cho ông làm việc với các khách hàng người Saudi. Họ muốn giảm đi con số lãi, nhưng vì luật Hồi giáo chứ không phải trốn thuế. Việc hỗ trợ suôn sẻ cho những khách hàng này đã giúp ông được chú ý.

Đưa Goldman Sachs đi qua khủng hoảng

Sự nghiệp của Blankfein tại Goldman Sachs bắt đầu đúng vào lúc ngân hàng này đón nhận một trong những thời kỳ thị trường tăng trưởng dài nhất trong lịch sử, tuy nhiên, đi kèm cả nhiều rủi ro.

Ví dụ, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 gần như trở thành ngày tận thế của Blankfein. Khi nó bùng nổ, nhà môi giới Bruce Wasserstein đã gọi điện đề nghị giúp đỡ. Blankfein bực bội nhớ lại: “Giống người lo tang lễ đến bên giường bệnh của bạn vậy”.

Goldman Sachs đã vượt qua cơn bão tốt hơn hầu hết công ty tài chính khác. Ông Blankfein cho rằng Goldman Sachs không cần tiền giải cứu của chính phủ nhưng đã bị Bộ Tài chính yêu cầu buộc phải chấp nhận vào tháng 10 năm 2008, điều làm dấy lên sự bất mãn của công chúng đối với công ty.

Có thời điểm, ông nhận được rất nhiều lời đe dọa đến nỗi tất cả thư từ của ông đều được soi chiếu bằng tia X.

Khi được hỏi trên CNBC liệu ông có lo lắng “về một đám đông giận dữ xông vào nhà mình” hay không, ông Blankfein trả lời: “Tôi có người gác cửa”.

Giờ đây ở tuổi 71, ông đưa ra nhiều lời khuyên cho thấy ông vẫn là một nhà lãnh đạo thường xuyên lo lắng nhưng không bao giờ nhút nhát. Trong những thời điểm mơ hồ, ông nói: “Hãy cứ hành động như thể bạn đang nắm quyền”. Và đó chính xác là điều ông đã làm.

Ông không hề ủy mị khi sa thải những người làm việc kém hiệu quả, khẳng định rằng “nghĩa vụ của tôi là đối với người còn làm việc, chứ không phải người không còn đóng góp”. Trong cuốn hồi ký sống động và sâu sắc này, ông phần nào làm sáng tỏ cả sự quyết đoán và tâm thế phần nào bất an nhưng đầy cảnh giác của mình.