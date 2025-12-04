Các nữ CEO đọc sách gì để quản trị nhân viên?

Sarah Cooper, Giám đốc phụ trách sản phẩm AI Native của dịch vụ web Amazon, cho biết bà đang đọc lại cuốn The Innovator's Dilemma của Clayton Christensen. Theo bà, tác phẩm này giới thiệu nhiều nguyên tắc chỉ đạo tận dụng sự đổi mới. Những bài học trong cuốn sách vẫn còn giá trị. Bà cũng yêu thích cuốn Emotional Intelligence của Daniel Goleman, cuốn sách khám phá lý do chỉ số IQ cao là chưa đủ thành công và tại sao EQ lại quan trọng. Cooper cho biết việc lãnh đạo bằng sự đồng cảm ngày càng quan trọng khi AI đang định hình lại lực lượng lao động.