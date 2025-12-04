Các nữ CEO đọc sách gì để quản trị nhân viên?

|
Sarah Cooper, Giám đốc phụ trách sản phẩm AI Native của dịch vụ web Amazon, cho biết bà đang đọc lại cuốn The Innovator's Dilemma của Clayton Christensen. Theo bà, tác phẩm này giới thiệu nhiều nguyên tắc chỉ đạo tận dụng sự đổi mới. Những bài học trong cuốn sách vẫn còn giá trị. Bà cũng yêu thích cuốn Emotional Intelligence của Daniel Goleman, cuốn sách khám phá lý do chỉ số IQ cao là chưa đủ thành công và tại sao EQ lại quan trọng. Cooper cho biết việc lãnh đạo bằng sự đồng cảm ngày càng quan trọng khi AI đang định hình lại lực lượng lao động.
Jennifer Van Buskirk, Giám đốc vận hành kinh doanh của AT&T, yêu thích những cuốn sách chia sẻ về sự đánh đổi khi phỏng vấn ứng viên. Bà giới thiệu cuốn Extreme Ownership: How US Navy Seals Lead của Jocko Willink và Leif Babin, trong đó, đưa ra bài học về cách làm chủ và nhìn nhận mọi việc một cách thấu đáo. Cuốn sách thứ hai bà chia sẻ là Get Sh*t Done, của Lauris Liberts, nhà sáng lập thương hiệu Startup Vitamins. Buskirk nói rằng cuốn sách chứa đầy những câu nói phản ánh phong cách tư duy của bà.
Raj Seshadri, Giám đốc thanh toán thương mại của Mastercard thì chia sẻ cuốn Dare to Lead của Brené Brown. Seshadri cho biết cuốn sách tập trung vào lòng dũng cảm và sự yếu đuối trong lãnh đạo, đồng thời lập luận rằng các nhà lãnh đạo vĩ đại được định nghĩa nhờ khả năng xây dựng lòng tin và lãnh đạo bằng sự đồng cảm, thay vì chỉ bằng chức danh của họ. "Cuốn sách chia sẻ những công cụ thiết thực để xây dựng một nền văn hóa dũng cảm, nơi mọi người cảm thấy an toàn khi chấp nhận rủi ro và đổi mới", Seshadri nói.
CEO thương hiệu mỹ phẩm Revlon Michelle Peluso cho biết bà thích tiểu sử hơn là sách kinh doanh truyền thống vì "chúng mang đến góc nhìn lấy con người làm trung tâm". Một số cuốn sách yêu thích của bà bao gồm: Team of Rivals của Doris Kearns Goodwin, Personal History của Katharine Graham, Leonardo da Vinci của Walter Isaacson và Long Walk to Freedom của Nelson Mandela.
Christina Shim, Giám đốc phát triển bền vững của IBM thì cho hay thương hiệu này đang phát triển theo chiến lược trong The Geek Way của Andrew McAfee. Bà cho biết CEO IBM Arvind Krishna đang nỗ lực xây dựng văn hóa công ty lấy cảm hứng từ cuốn sách này, tập trung vào bốn trụ cột cốt lõi, bao gồm khoa học, quyền sở hữu, tốc độ giải quyết và sự cởi mở. Với Shim, một cuốn sách khác định hình phong cách lãnh đạo của riêng bà là Quiet của Susan Cain. Tác phẩm chia sẻ cách định hướng bản thân của một người hướng nội trong một thế giới hướng ngoại.
Noura Sakkijha, CEO thương hiệu trang sức Mejuri, nói rằng có nhiều cuốn sách đã ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo của bà, nhưng một tác phẩm đọng lại lâu trong bà là The Hard Thing About Hard Things của Ben Horowitz. Cuốn sách đã giúp bà hiểu rằng việc xây dựng một doanh nghiệp không phải là con đường thẳng. Từ đó, Horowitz đưa ra nhiều lời khuyên thiết thực để giúp độc giả vượt qua những khía cạnh khó khăn nhất của quá trình khởi nghiệp. "Việc đọc câu chuyện của ông ấy, hiểu cách ông ấy xây dựng doanh nghiệp, những thách thức họ đã trải qua và sự kiên trì của họ thực sự rất hữu ích", Sakkijha nói.
