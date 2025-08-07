Môi trường công sở độc hại với phụ nữ hơn nam giới

Phụ nữ đi làm có nguy cơ kiệt sức cao hơn nam giới, theo cuốn sách mới “This Isn't Working” của chuyên gia lãnh đạo Meghan French Dunbar.

Ảnh minh hoạ: ShutterStock.

Theo Forbes, French Dunbar là một phụ nữ thành công. Bà là đồng sáng lập kiêm CEO công ty chuyên hỗ trợ doanh nghiệp Conscious Media, đồng thời là nhà báo kiêm diễn giả hàng đầu trong giới kinh doanh. Mặc dù bà "làm tốt mọi công việc", bà vẫn cảm thấy không ổn. Áp lực quá lớn khiến bà kiệt sức. Bà đã từ chức CEO Conscious Media vào ngày 1/2/2020. Và rồi Covid-19 ập đến.

Bà chia sẻ: "Tôi đạt được thành tích cao và đã được dạy rằng “thành tích chính là thành công, và thành công mang lại giá trị”. Và Covid-19 đến tước đi điều đó".

Vào thời điểm đó, bà có một cậu con trai 9 tháng tuổi và sắp ra mắt một công ty tổ chức sự kiện. Giống như rất nhiều phụ nữ khác, French Dunbar quen với sự bận rộn để thành công. “Khi con đường thành công truyền thống buộc phải tạm dừng và đó là một quá trình rất dài, tôi đã có thời gian để suy ngẫm và nhận ra rằng mình không có bản sắc hay ý thức về giá trị bản thân nếu không gắn với sự nghiệp”, Dunbar bày tỏ.

“Tôi không muốn hủy hoại bản thân để thành công, chìm trong quá trình làm việc thâu đêm suốt sáng và cả cuối tuần, thậm chí hy sinh hết các mối quan hệ”, Dunbar cho hay. Và đó chính là khởi nguồn cho cuốn sách mới của bà.

French Dunbar nói: “Quá trình viết cuốn sách thực sự là một món quà, bởi vì tôi được phỏng vấn những người phụ nữ phi thường. Rất nhiều người trong số họ đã chia sẻ về việc phân rõ giá trị bản thân và thành tích, cùng với nhiều yếu tố khác làm nên cá tính mỗi người”.

Phụ nữ dễ kiệt sức hơn nam giới

Những chia sẻ quý giá đó, cùng nhiều số liệu cụ thể và vững chắc, đã được mang vào cuốn sách mới This Isn't Working: How Working Women Can Overcome Stress, Guilt and Overload to Find True Success. Theo đó, tình trạng phụ nữ kiệt sức và căng thẳng tại công sở đang cao hơn nhiều so với nam giới. Ước tính 43% phụ nữ cho biết họ cảm thấy kiệt sức, so với 31% nam giới ở cùng hoàn cảnh làm việc.

Cuốn sách ra mắt ngày 5/8. Ảnh: Amazon.

Dunbar cũng chỉ ra thêm khi quyền lực tại nơi làm việc tăng lên, các triệu chứng trầm cảm ở phụ nữ tăng lên, trong khi các triệu chứng trầm cảm ở nam giới có xu hướng giảm.

French Dunbar viết trong cuốn sách: "Tôi rất muốn hiểu tại sao phụ nữ đi làm lại nhiều gặp khó khăn như vậy và liệu có giải pháp nào tốt cho họ không". Bà muốn thay thế cuốn cẩm nang lãnh đạo truyền thống bằng một cẩm nang lãnh đạo mới.

Dunbar bày tỏ: "Cách bạn xuất hiện ở nơi làm việc mỗi ngày sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Và đó là lý do cần xây dựng văn hóa công ty lành mạnh để mọi nhân viên đều khỏe mạnh và phát triển. Mọi người sẽ không làm khổ nhau khi đi làm nữa".

Câu trả lời của bà đến từ chính môi trường công sở hiện tại, khi thành công và quyền lực là thước đo chính, và để đạt được điều đó thì con đường chủ yếu là trả giá bằng sức khoẻ và tình thần.

“Phần lớn mọi người đều đang vật lộn trong một môi trường làm việc nơi căng thẳng, kiệt sức, các vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc thể chất do áp lực đang phổ biến. Trong số gần 4 tỷ người lao động toàn cầu đều như vậy, điều giới nữ phải đối mặt còn ở mức độ cao hơn”, theo Dunbar.

Tác giả cũng chia sẻ: “Khi tôi hiểu điều đó, tôi thấy thật sự đáng kinh ngạc khi phụ nữ thành công trong môi trường này, bởi vì mọi thứ đều đang chống lại chúng ta”.

French Dunbar đã ở trong cái mà bà gọi là “vòng xoáy thành tích” trong một thời gian rất dài, và những bức tường thành cuối cùng đã sụp đổ. “Tôi đã kiệt sức và đau khổ đến mức phải rời bỏ chính công ty mà tôi yêu quý. Và đó là một câu chuyện rất phổ biến khi tự ép buộc bản thân đến mức hoảng loạn, thậm chí suy sụp và phải nhập viện”, Dunbar cho hay.

Hướng tư duy mới

Xu hướng đó cần phải thay đổi. Và với cuốn sách mới, tác giả nêu ra một hướng đi mới để tất cả người lao động, bao gồm phụ nữ, cảm thấy tích cực hơn và từ đó sẽ cải thiện hiệu suất của công ty. Sự thay đổi này không chỉ tốt cho chất lượng cuộc sống của nhân viên mà còn "mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn", French Dunbar bày tỏ.

Một trong những chiến lược đáng chú ý đó là thay đổi từ mục tiêu hiệu suất sang mục tiêu học tập, mô hình được nhà tâm lý học Carol Dweck từ Đại học Stanford phát triển.

French Dunbar giải thích: “Mục tiêu hiệu suất giống 'Tôi muốn đạt điểm A môn tiếng Pháp', còn mục tiêu học tập đơn giản là 'Tôi muốn học tiếng Pháp'. Áp dụng như vậy với với một cuốn sách hay cả sự nghiệp, mục tiêu bạn đặt ra sẽ là: 'Tôi làm điều này để tích lũy kiến thức, trải nghiệm và làm giàu cho bản thân”, thay vì 'Nếu đạt được những cột mốc nhất định này tôi mới được coi là thành công'”.

Tác giả cũng chia sẻ: “Từ bỏ việc theo đuổi thành tích là một bước ngoặt lớn đối với tôi. Tôi đã học được rằng 'bạn quan trọng và bạn xứng đáng vì chính con người bạn', bất kể thành của bạn là gì”.