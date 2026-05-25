Những cuốn sách đặc sắc của họa sĩ Ngô Mạnh Lân

Ngoài nổi tiếng với các bộ phim hoạt hình (trong đó có 17 bộ phim do ông làm đạo diễn, 5 bộ phim ông tham gia với tư cách họa sĩ) và công tác giảng dạy, NSND Ngô Mạnh Lân còn có những đóng góp ở lĩnh vực minh họa sách báo thiếu nhi. Tranh minh họa của ông xuất hiện trên các báo Thiếu niên Tiền phong, Nhi đồng hay trong các tác phẩm của các nhà văn Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi, Võ Quảng, Phạm Hổ… Trong ảnh là một tác phẩm thuộc bộ tranh về Thánh Gióng.