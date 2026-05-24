Việt Nam - khách mời danh dự tại Hội chợ sách quốc tế St. Petersburg

NXB Giáo dục Việt Nam tham gia Hội sách với nhiều hoạt động. Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều đại diện phát biểu tại Lễ khai mạc.

Tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam Phạm Vĩnh Thái trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN

Thành phố St. Petersburg đầy nắng đã trở thành "thủ đô sách" của Nga lần thứ 21. Trong 4 ngày từ 21-24/5, Quảng trường Cung điện đã biến thành phòng đọc và giảng đường ngoài trời khổng lồ với hơn 260 triển lãm, 280 sự kiện và 6 gian hàng triển lãm.

Năm nay, lần đầu tiên Việt Nam được mời tham dự Hội chợ sách quốc tế St. Petersburg với tư cách quốc gia khách mời danh dự.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, chủ đề chính của Hội chợ sách quốc tế St. Petersburg lần thứ 21, theo như tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin, là "Năm Thống nhất các dân tộc Nga".

Tấm áp phích chính của hội chợ in tên 190 dân tộc sinh sống tại Nga, được mã hóa bằng các chữ cái tiếng Nga. Hội chợ sách cũng sẽ kỷ niệm những ngày lễ quan trọng như 200 năm ngày sinh nhà văn Nga nổi tiếng Mikhail Saltykov-Shchedrin, 135 năm ngày sinh nhà văn Mikhail Bulgakov.

Đại diện cho Việt Nam tham gia Hội chợ là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều đại diện phát biểu tại Lễ khai mạc cùng nguyên Thủ tướng, Chủ tịch Hiệp hội sách Nga Sergey Stepashin, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp thành phố Alexander Belsky, Phó Thống đốc St. Petersburg Boris Piotrovsky và các vị khách quý.

Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga kiêm Bí thư thứ nhất Hội Nhà văn Nga Vladimir Medinsky cũng tới tham dự Hội chợ và đích thân tham quan gian hàng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ông dành những lời nhắn nhủ đặc biệt cho độc giả trẻ khi nói về ích lợi của việc đọc sách: "Những người đọc sách sẽ luôn học giỏi, làm việc thành công, cha mẹ tự hào và các cháu sẽ là những người thành công nhất.”

Thành phố Saint Petersburg có tỷ lệ đọc sách cao nhất nước Nga. Chủ tịch Hội đồng lập pháp St. Petersburg, ông Alexander Belsky, nhấn mạnh sách là phương tiện giao tiếp đặc biệt và ông tin rằng diễn đàn sách sẽ tiếp tục phát triển, bất chấp sự cạnh tranh từ môi trường kỹ thuật số.

Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều tặng tranh lưu niệm cho Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga kiêm Bí thư thứ nhất Hội Nhà văn Nga Vladimir Medinsky. Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho rằng việc Việt Nam lần đầu tiên được mời làm quốc gia khách mời danh dự của Hội chợ sách quốc tế St. Petersburg thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước nói chung và sự đánh giá cao của Nga đối với văn hóa Việt Nam nói riêng.

Đến với Hội chợ sách lần này, ngoài thông điệp về sự giàu đẹp của văn hóa và mối quan hệ đồng hành của hai nước, Việt Nam còn đem đến thông điệp về kỷ nguyên mới vươn mình mạnh mẽ với những chính sách cần thiết và cấp bách trong lĩnh vực văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Văn hóa sẽ giúp mở các cánh cửa để Việt Nam có thêm nhiều bạn bè cùng hợp tác phát triển.

Năm nay, Hội chợ sách có 6 gian hàng, sân thượng mở rộng thành 2 tầng và lần đầu tiên có một studio mở tại quảng trường để các nhà văn cùng giới chuyên gia đến thảo luận trực tiếp về văn học.

Nhiều hoạt động phong phú cũng được tổ chức liên quan đến sách và tác giả: từ giới thiệu sách và các buổi ký tặng, đến các cuộc thảo luận về văn học, trí tuệ nhân tạo (AI) và văn hóa đương đại.

Trong thời gian diễn ra hội sách, người dân và du khách đến St. Petersburg còn có thể đắm mình trong bầu không khí văn hóa tại quảng trường Cung điện ở trung tâm thành phố, ngay bên bảo tàng Ermitage lịch sử.

Gian hàng sách của Việt Nam đón rất đông khách tham quan. Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tổng Biên tập Phạm Vĩnh Thái cho biết nhiệm vụ thứ nhất của Nhà xuất bản tại hội chợ sách lần này là giới thiệu về văn hóa đọc, chất lượng xuất bản, cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu hiện đại của ngành xuất bản sách Việt Nam nói chung và xuất bản sách giáo dục nói riêng.

Trong bối cảnh công nghệ xuất bản ngày càng phát triển và sách in giảm dần, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã kịp thời tổ chức xuất bản sách điện tử, đầu tư nhiều công nghệ, kể cả công nghệ AI, trong xuất bản sách giáo khoa, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và công nghệ mới.

Ngoài ra, Nhà xuất bản lớn nhất Việt Nam cũng tổ chức xuất bản các đầu sách đặc biệt, sách tham khảo, sách chất lượng cao, đặc biệt là hàng loạt sách về Bác Hồ, Chủ tịch Fidel Castro và các danh nhân văn hóa của Việt Nam để phục vụ cho công tác quảng bá văn hóa Việt Nam ra toàn thế giới.

Ngoài tham gia Hội chợ sách, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng thực hiện chương trình tặng sách cho kiều bào với mong muốn góp phần cổ vũ và tạo điều kiện cho việc gìn giữ tiếng Việt và văn hóa quê hương trong cộng đồng Việt Nam tại LB Nga.

Thông qua Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga và các hội đồng hương, những cuốn sách của Nhà xuất bản sẽ được đưa đến với các tủ sách cộng đồng, thư viện và không gian sinh hoạt chung.

Bên cạnh đó, bà con kiều bào có thể tham gia các chương trình học tiếng Việt do Nhà xuất bản phối hợp với kênh VTV4, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao tổ chức.

Hội chợ sách St. Petersburg đầu tiên được tổ chức năm 2006 và được xem là một trong những hội chợ lớn nhất nước Nga. Năm ngoái có hơn 500.000 người tham dự các sự kiện của Hội chợ sách St. Petersburg.