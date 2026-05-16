Phó chủ tịch hội sách lớn nhất thế giới trao thư mời cho đơn vị VN

Ngày 15/5 tại TP.HCM, bà Claudia Kaiser - Phó chủ tịch Frankfurt Book Fair (Đức) - trao thư mời tham dự Frankfurt Book Fair 2026 cho một số đại biểu trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Việt Nam.

Frankfurt Book Fair được biết đến là hội sách lớn nhất thế giới, quy tụ các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, tác nhân bản quyền và nhiều tổ chức hoạt động trong ngành nội dung. Việc đại diện hội sách trao thư mời được kỳ vọng mở thêm cơ hội để các đơn vị Việt Nam kết nối quốc tế, giao lưu bản quyền và quảng bá sách Việt ra thị trường toàn cầu.

Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ tọa đàm “Tương lai của ngành xuất bản - Cơ hội và thách thức” do Thái Hà Books tổ chức. Chương trình có sự tham gia của đại diện Hiệp hội in Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cùng các đơn vị xuất bản, in ấn, phát hành và thư viện.

Tại sự kiện, bà Claudia Kaiser chia sẻ một số xu hướng đáng chú ý của ngành xuất bản thế giới. Theo bà, tại châu Âu, đặc biệt ở Đức, nhiều dòng tiểu thuyết dành cho độc giả trẻ đang được đầu tư mạnh hơn về thiết kế, hình ảnh và trải nghiệm đọc. Điều này cho thấy sách không chỉ cạnh tranh bằng nội dung, mà còn bằng hình thức thể hiện để kéo độc giả trẻ quay lại với văn hóa đọc.

Một nội dung khác được bà nhấn mạnh là trí tuệ nhân tạo (AI). Công nghệ này đang tham gia vào nhiều công đoạn của ngành xuất bản như viết, dịch, tóm tắt nội dung và sản xuất giọng đọc tự động. Công nghệ này tạo ra cơ hội tăng năng suất nhưng cũng đặt ra các vấn đề về bản quyền, quyền sở hữu tác phẩm và việc sử dụng giọng nói AI trong sản xuất nội dung.

Bà Claudia Kaiser cho rằng giáo dục AI từ sớm cho trẻ em và người trẻ là điều cần thiết. Thế hệ mới không chỉ cần biết sử dụng công nghệ, mà còn phải hiểu đâu là sản phẩm có dùng AI, cách dùng AI đúng đắn và những tác động của công nghệ này.

Ngoài AI, tọa đàm cũng đề cập sách nói, VR, AR, xuất bản xanh và sự kết hợp giữa sách với điện ảnh. Các diễn giả cho rằng tương lai ngành xuất bản không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở khả năng xây dựng thói quen trả phí cho nội dung chất lượng, nâng cao nhận thức bản quyền và phát triển bền vững.