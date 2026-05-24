Chợ không bán búa có gọi là 'chợ búa' được không?

"Chợ búa" là cách nói khái quát của những cái chợ. Vậy sao không nói "chợ rau", "chợ thịt", "chợ trái cây"?

“Chợ búa” là một danh từ khái quát chỉ những cái chợ. Đôi khi cũng có người thắc mắc, sao lại gọi chợ nói chung là chợ búa. Phải chăng đó là nơi bán nhiều búa, tương tự chợ vải, chợ cá?

Từ “búa”, theo Chuyện Đông Chuyện Tây của An Chi, là một từ Việt gốc Hán với nghĩa là cửa hàng, nơi buôn bán. Ở Hà Tĩnh, người ta vẫn gọi cái chợ nhỏ là “búa”.

Tóm lại, “chợ búa” chẳng qua là một từ tổ đẳng lập, nghĩa là một từ được hình thành bởi hai từ có cùng hoặc gần nghĩa với nhau. Tương tự, người ta cũng viết bếp núc, bến bãi, tàu bè…

Như vậy, chợ không bán búa vẫn có thể gọi là "chợ búa" dù hiếm khi có căn chợ nào không bán đồ gia dụng.