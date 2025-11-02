Nhắc đến Bồ Đào Nha, ai cũng biết Ronaldo nhưng mấy ai biết Pina

“Chữ và người, 400 năm...” của Hoàng Minh Tường tái hiện hành trình hình thành chữ viết tiếng Việt bằng mẫu tự La Tinh, nơi người Việt là gốc rễ, còn các giáo sĩ là chất xúc tác.

Nhà văn Hoàng Minh Tường trong buổi giao lưu ra mắt tiểu thuyết Chữ và người, 400 năm… tại TP.HCM. Ảnh: Khánh Linh.

Ngày 1/11 tại Đường sách TP.HCM, nhà văn Hoàng Minh Tường cùng các diễn giả đã giới thiệu tiểu thuyết Chữ và người, 400 năm... Tác phẩm tái hiện hành trình hình thành chữ Quốc ngữ bằng mẫu tự La Tinh qua những nhân vật và sự kiện có thật trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XVII.

Cuốn sách được khơi nguồn từ hai chuyến đi do Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng tổ chức, đến Iran, nơi Alexandre de Rhodes qua đời, và Bồ Đào Nha, quê hương của Francisco de Pina. “Lúc đầu tôi chỉ định viết truyện phiêu lưu cho thiếu nhi. Nhưng khi đọc tài liệu, tôi nhận ra mình phải dựng lại toàn bộ cuộc sinh thành ra chữ Quốc ngữ”, nhà văn Hoàng Minh Tường chia sẻ.

Ông nhấn mạnh chữ Quốc ngữ là công trình tập thể. Các giáo sĩ là người ghi lại nhưng chính người Việt, từ trẻ con đường phố đến học giả, mới là người dạy họ tiếng Việt. Nhân vật Ben Thiện trong tiểu thuyết, được xây dựng từ người thật là Bento Thiện, hình tượng đại diện cho tầng lớp bình dân góp phần tạo tác chữ viết.

Tiểu thuyết Chữ và người, 400 năm… tái hiện hành trình hình thành chữ Quốc ngữ và những con người góp phần gìn giữ tiếng Việt. Ảnh: T.H.B.

Nhà báo Lưu Trọng Văn cho rằng lịch sử cần được nhìn lại kỹ lưỡng hơn. “Nhắc đến người Bồ Đào Nha, ai cũng biết Ronaldo nhưng mấy ai biết Pina. Đó là người gieo nền móng tiếng Việt viết”, ông nói. Theo ông, Pina đến Việt Nam bằng tình yêu và đức tin, trải qua hành trình đầy hiểm nguy, nhưng vẫn chọn ở lại và chết tại đây.

Với lối kể đan xen lịch sử, tiểu thuyết Chữ và người, 400 năm... không chỉ là một hành trình ngôn ngữ mà còn là lời tri ân với những con người đã góp phần gìn giữ và phát triển tiếng Việt.

Nhà văn Hoàng Minh Tường sinh năm 1948 tại Hà Tây (nay thuộc Hà Nội), là cây bút gắn bó lâu năm với báo chí và văn học. Khởi đầu với tiểu thuyết Đầu sông (1973), ông vừa sáng tác vừa đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý ở các tòa soạn lớn. Với giọng văn đậm chất đời và chiều sâu văn hóa, ông để lại dấu ấn qua loạt tác phẩm như Đồng chiên, Con hoang, Người đẹp trong khách sạn...