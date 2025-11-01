Sách "Thần Long Kích Thủy" minh họa sinh động thuyền chiến Việt Nam qua các thời kỳ bằng mô hình 3D và tranh vẽ, góp phần khỏa lấp khoảng trống tư liệu hình ảnh lịch sử.

Sách Thần Long Kích Thủy - Lịch sử thuyền chiến Việt Nam góp phần tái hiện những con thuyền chiến trên sông Bạch Đằng.

Tại buổi ra mắt sách Thần Long Kích Thủy - Lịch sử thuyền chiến Việt Nam sáng 1/11 ở Đường sách TP.HCM, bí ẩn về những con thuyền góp phần làm nên chiến thắng trong các trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng lần đầu được hé lộ.

Tác giả Đông Nguyễn cho biết trong quá trình tìm hiểu về lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam, anh phát hiện gần như không có hình ảnh cụ thể nào về loại thuyền được sử dụng trong các trận thủy chiến Bạch Đằng. “Tôi cảm thấy rằng cần phải phục dựng lại một cách sinh động và chính xác nhất về cách cha ông ta đã chiến thắng quân Nam Hán, quân Nguyên Mông…”, anh nói.

Thần Long Kích Thủy là công trình nghiên cứu và minh họa của Đông Nguyễn - Kaovjets Ngujens về sự phát triển, cấu trúc, kỹ thuật chế tạo và chiến thuật thủy chiến của các loại thuyền chiến trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Dự án nhận sự hỗ trợ, cố vấn, cung cấp tư liệu từ các nhà nghiên cứu hàng hải như kỹ sư Đỗ Thái Bình, TS Trần Trọng Dương, TS Nguyễn Việt...

Nhóm tác giả dành hơn ba năm để tìm kiếm và thu thập tư liệu từ nhiều nguồn, gồm sử liệu trong và ngoài nước, kết quả khảo cổ học, những ghi chép dân gian… rồi đối chiếu, chắt lọc từng chi tiết để hoàn thiện tác phẩm.

(Từ trái qua phải) Nhà nghiên cứu hàng hải - kỹ sư Đỗ Thái Bình, họa sĩ Kaovjets Ngujens, tác giả Đông Nguyễn trong buổi ra mắt sách. Ảnh: Khánh Linh.

Nhà nghiên cứu Đỗ Thái Bình nhận định sách là một nỗ lực đáng ghi nhận trong việc tái hiện lịch sử hàng hải Việt Nam bằng hình ảnh. “Các sách cổ thường mô tả thuyền chiến Việt Nam bằng lời, ít khi có hình ảnh cụ thể. Đây là công trình đầu tiên phục dựng và giới thiệu hình ảnh các loại thuyền chiến một cách chính thống”, ông chia sẻ.

Theo ông, tác phẩm góp phần lấp đầy khoảng trống nghiên cứu về văn hóa sông nước, đồng thời giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận lịch sử dân tộc qua góc nhìn gần gũi hơn.

Bên cạnh Thần Long Kích Thủy, Đông Nguyễn và Kaovjets Ngujens từng hợp tác cùng nhau và cho ra mắt Kỳ Công Diệu Nghệ. Đây là cuốn sách viết về những phát minh, kỹ thuật và công nghệ độc đáo của người Việt xưa trong nhiều lĩnh vực như đóng thuyền, xây dựng, quân sự…