Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Thuyền chiến Việt Nam qua các thời kỳ

  • Thứ bảy, 1/11/2025 22:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sách "Thần Long Kích Thủy" minh họa sinh động thuyền chiến Việt Nam qua các thời kỳ bằng mô hình 3D và tranh vẽ, góp phần khỏa lấp khoảng trống tư liệu hình ảnh lịch sử.

thuyen chien viet nam anh 1

Sách Thần Long Kích Thủy - Lịch sử thuyền chiến Việt Nam góp phần tái hiện những con thuyền chiến trên sông Bạch Đằng.

Tại buổi ra mắt sách Thần Long Kích Thủy - Lịch sử thuyền chiến Việt Nam sáng 1/11 ở Đường sách TP.HCM, bí ẩn về những con thuyền góp phần làm nên chiến thắng trong các trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng lần đầu được hé lộ.

Tác giả Đông Nguyễn cho biết trong quá trình tìm hiểu về lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam, anh phát hiện gần như không có hình ảnh cụ thể nào về loại thuyền được sử dụng trong các trận thủy chiến Bạch Đằng. “Tôi cảm thấy rằng cần phải phục dựng lại một cách sinh động và chính xác nhất về cách cha ông ta đã chiến thắng quân Nam Hán, quân Nguyên Mông…”, anh nói.

Thần Long Kích Thủy là công trình nghiên cứu và minh họa của Đông Nguyễn - Kaovjets Ngujens về sự phát triển, cấu trúc, kỹ thuật chế tạo và chiến thuật thủy chiến của các loại thuyền chiến trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Dự án nhận sự hỗ trợ, cố vấn, cung cấp tư liệu từ các nhà nghiên cứu hàng hải như kỹ sư Đỗ Thái Bình, TS Trần Trọng Dương, TS Nguyễn Việt...

Nhóm tác giả dành hơn ba năm để tìm kiếm và thu thập tư liệu từ nhiều nguồn, gồm sử liệu trong và ngoài nước, kết quả khảo cổ học, những ghi chép dân gian… rồi đối chiếu, chắt lọc từng chi tiết để hoàn thiện tác phẩm.

thuyen chien viet nam anh 2

(Từ trái qua phải) Nhà nghiên cứu hàng hải - kỹ sư Đỗ Thái Bình, họa sĩ Kaovjets Ngujens, tác giả Đông Nguyễn trong buổi ra mắt sách. Ảnh: Khánh Linh.

Nhà nghiên cứu Đỗ Thái Bình nhận định sách là một nỗ lực đáng ghi nhận trong việc tái hiện lịch sử hàng hải Việt Nam bằng hình ảnh. “Các sách cổ thường mô tả thuyền chiến Việt Nam bằng lời, ít khi có hình ảnh cụ thể. Đây là công trình đầu tiên phục dựng và giới thiệu hình ảnh các loại thuyền chiến một cách chính thống”, ông chia sẻ.

Theo ông, tác phẩm góp phần lấp đầy khoảng trống nghiên cứu về văn hóa sông nước, đồng thời giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận lịch sử dân tộc qua góc nhìn gần gũi hơn.

Bên cạnh Thần Long Kích Thủy, Đông Nguyễn và Kaovjets Ngujens từng hợp tác cùng nhau và cho ra mắt Kỳ Công Diệu Nghệ. Đây là cuốn sách viết về những phát minh, kỹ thuật và công nghệ độc đáo của người Việt xưa trong nhiều lĩnh vực như đóng thuyền, xây dựng, quân sự…

Sách bán chạy tháng 10: 'Mưa đỏ' và những cuốn đề tài lịch sử

Một số đơn vị phát hành ghi nhận sách chủ đề lịch sử như "Búp sen xanh", "Mưa đỏ", "Continental Saigon", "Hồi ức Quảng Trị"... là những ấn phẩm bán chạy nhất trong tháng 10.

33:2003 hôm qua

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Khánh Linh

thuyền chiến việt nam Đường sách lịch sử thần long kích thủy lịch sử tphcm

    Đọc tiếp

    Nguon goc ten goi 'Ben Nha Rong' hinh anh

    Nguồn gốc tên gọi 'Bến Nhà Rồng'

    05:51 21/10/2025 05:51 21/10/2025

    0

    Tòa nhà gắn đôi rồng đất nung ở số 1 Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) từng là thương cảng lớn nhất Đông Dương, khởi đầu hành trình lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Tai hien mot giai doan lich su dac biet hinh anh

    Tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt

    11:20 28/10/2025 11:20 28/10/2025

    0

    Tái hiện giai đoạn 1946-1949, tiểu thuyết "Cuộc phân tranh" không minh họa những sự kiện sẵn có, mà soi rọi vào phía sau các sự kiện để thấy những mạch ngầm của sự vận động trong tiến trình lịch sử nói chung.

    Xe dap va niem vui cua tuoi thanh xuan hinh anh

    Xe đạp và niềm vui của tuổi thanh xuân

    1 giờ trước 23:03 1/11/2025

    0

    Đạp xe rong ruổi trên những con đường thơ mộng là thú vui của nhiều người trẻ ở thập niên 70 của thế kỷ trước. Xe đạp không chỉ là một phương tiện, nó đã trở thành niềm đam mê.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý