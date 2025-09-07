Nâng niu hồn tiếng Việt qua tập thơ trẻ em

Với lối viết giản dị mà cô đọng, tập thơ “Trắng mây tóc mẹ” của nhà thơ Trương Anh Tú cho thấy một nỗ lực giữ gìn vẻ đẹp tiếng Việt dù tác giả đang sống và làm việc ở nước ngoài.

Trắng mây tóc mẹ gồm 24 bài thơ, phần lớn xoay quanh chủ đề gia đình, thiên nhiên và tuổi thơ.

"Con là vầng trăng bé / Treo trong mẹ trời xanh / Con là chùm quả ngọt / Treo cây mẹ ngọt lành”, lời thơ như lời ru trong trẻo này nằm trong tập thơ Trắng mây tóc mẹ vừa được nhà thơ Trương Anh Tú ra mắt vào sáng 7/9 tại Đường Sách TP.HCM.

Sống và làm việc tại Đức hơn 30 năm, ông vẫn đều đặn gửi thơ về đăng trên nhiều tờ báo, tạp chí trong nước, trở thành một trong những tác giả ở nước ngoài có mặt thường xuyên trên văn đàn Việt.

Tập thơ Trắng mây tóc mẹ gồm 24 bài, phần lớn xoay quanh chủ đề gia đình, thiên nhiên và ký ức tuổi thơ, thể hiện bằng ngôn ngữ giản dị, gần gũi với đời sống người Việt. Cùng phần minh họa của họa sĩ Quyên Thái, tác phẩm tạo nên một thế giới trong trẻo dành cho độc giả nhỏ tuổi, đồng thời chạm tới cảm xúc của người lớn.

Với tập thơ này, nhà thơ Trương Anh Tú kể mình dành nhiều thời gian suy ngẫm về ngôn ngữ và hình ảnh sao cho vừa gần gũi vừa trong sáng. “Tôi nghĩ trẻ em Việt Nam cần được nuôi dưỡng bằng tiếng Việt giản dị mà đẹp, chứ không phải thứ ngôn ngữ đã bị lai căng hay nặng tính lý thuyết, ít nhất là ở tác phẩm này”, ông nhấn mạnh.

TS La Mai Thi Gia nhận xét các bài thơ trong Trắng mây tóc mẹ là minh chứng rõ nét cho vẻ đẹp của tiếng Việt.

Theo TS La Mai Thi Gia (Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM), tập thơ là minh chứng rõ nét cho vẻ đẹp của tiếng Việt qua những hình ảnh thân thuộc như giếng nước, cây lúa, mùa đông, chiếc gánh. Bà nhận định: “Viết thơ thiếu nhi mà giản dị, trong sáng và vẫn giàu tầng nghĩa như vậy là điều không dễ, đòi hỏi người viết phải hiểu tiếng Việt rất sâu”.

TS Thi Gia nhận xét phần lớn các bài thơ trong tập đều mang đậm chất Việt, chỉ có vài bài xuất hiện dấu vết của phương Tây. Với bà, đây là loại thơ không cần giảng giải đạo lý nhưng vẫn gieo vào lòng trẻ em những hạt giống yêu thương và gắn bó với văn hóa dân tộc.

“Trẻ đọc thấy gần gũi, còn người lớn lại thấy tầng sâu. Đó là thơ viết bằng cảm nhận Việt, tâm hồn Việt và là một phần không nhỏ của di sản tiếng Việt cần được gìn giữ”, bà nói.

Hiện tại, nhà thơ Trương Anh Tú và cộng sự đang dịch một số bài trong tập thơ sang tiếng Anh để giới thiệu với bạn đọc quốc tế, đặc biệt là cộng đồng Việt ở nước ngoài và sinh viên đang học tiếng Việt như một ngoại ngữ. Ông hy vọng đây sẽ là cầu nối ngôn ngữ giúp thế hệ trẻ không xa rời cội rễ văn hóa dù sống giữa môi trường toàn cầu hóa.