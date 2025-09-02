Thi viết chữ đẹp mừng Quốc khánh tại Đường sách Buôn Ma Thuột

Cuộc thi “Viết chữ đẹp - Giọng nói tự tin” lan tỏa tình yêu tiếng Việt và tinh thần hòa bình trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Đọc tại Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột ngày 2/9.

Cuộc thi “Viết chữ đẹp - Giọng nói tự tin” được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột. Ảnh: BTC.

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức cuộc thi “Viết chữ đẹp - Giọng nói tự tin” dành cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Đọc 2025 với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Hòa Bình”.

Cuộc thi thu hút hàng trăm em nhỏ với những bài viết ngay ngắn, tròn trịa và phần đọc diễn cảm, thể hiện khát vọng được góp phần giữ gìn hòa bình, xây dựng đất nước.

Ban tổ chức đánh giá cao nhiều bài thi thể hiện sự sáng tạo và tư duy rõ ràng, phản ánh tình yêu quê hương, sự tự hào dân tộc của các em nhỏ qua từng nét chữ và giọng đọc.

Cuộc thi thu hút gần trăm em học sinh tham gia với mục tiêu rèn luyện kỹ năng viết, diễn đạt và khơi gợi tình yêu tiếng Việt, trân trọng hòa bình. Ảnh: BTC.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Lệ, đại diện Ban tổ chức, cuộc thi không chỉ rèn luyện kỹ năng viết và diễn đạt cho học sinh mà còn khơi gợi tình yêu tiếng Việt, ý thức trân trọng hòa bình và niềm tự hào khi được là công dân Việt Nam. “Từ những trang viết hồn nhiên, các em sẽ trở thành những công dân tự tin, trách nhiệm, cùng viết tiếp câu chuyện hòa bình cho tương lai”, bà nói.

Chương trình góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc - viết trong thiếu nhi và khẳng định vai trò kết nối của Đường sách Buôn Ma Thuột trong các sự kiện văn hóa mang tính giáo dục.

Tuần lễ Văn hóa Đọc 2025 tại Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột diễn ra từ ngày 28/8 đến 7/9, với nhiều hoạt động như hội sách, thi cờ vua, trò chơi dân gian và các sự kiện dành cho thiếu nhi.