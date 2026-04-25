Thời tiết ngày 26/4: Bắc Bộ có mưa dông cục bộ, Nam Bộ nắng nóng

Ngày 26/4, Hà Nội và nhiều khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; Khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 25 đến 27/4, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa. Phía Tây Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào, dông rải rác; từ ngày 27/4, mưa dông có xu hướng gia tăng.

Tại phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đến ngày 27/4 xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm cũng có mưa rào và dông cục bộ; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối 27/4 có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Ban ngày trời nắng, một số nơi nắng nóng, trong đó Nam Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 25, ngày 26/4

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 18-20 độ.Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TP.HCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.