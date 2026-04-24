Tin mới nhất thời tiết cả nước dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5

Thời tiết dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 trên cả nước có nhiều biến động, đan xen mưa - nắng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng cực đoan.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin mới nhất dự báo tình hình thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ 25 tới 27/4 (ngày 9-11/3 Âm lịch) và dự báo xu thế thời tiết dịp 30/4-1/5.

Thời tiết Việt Trì, Phú Thọ trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Nguồn: NCHMF.

Theo đó, tại Bắc Bộ, thời tiết trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương có sự đan xen giữa nắng và mưa dông. Cụ thể, ngày 25/4, khu vực này trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tuy nhiên đến trưa và chiều, mây giảm dần, trời chuyển nắng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời.

Sang ngày 26-27/4, hình thái thời tiết thay đổi theo hướng nhiều mây hơn, kèm theo mưa rào rải rác và có nơi xuất hiện dông. Đáng lưu ý, mưa không diễn ra liên tục mà tập trung chủ yếu vào chiều tối và ban đêm.

Cũng trong cùng kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Thanh Hóa đến Huế duy trì trạng thái có mây, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Trong đó, ngày 25/4, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời.

Các khu vực khác trên cả nước bao gồm duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, cục bộ nắng nóng. Trong đó, phía Bắc duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác trong ngày và đêm 25/4, có nơi mưa to.

Tại Việt Trì - nơi diễn ra nhiều hoạt động chính trong dịp lễ, thời tiết có sự biến động trong 3 ngày này. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-24°C, cao nhất 28-29°C.

Ngày 25/4 (9/3 Âm lịch), xác suất mưa tại khu vực này ở mức thấp, khoảng 30%, thời tiết tương đối khô ráo, thuận lợi cho người dân và du khách tham gia các hoạt động. Tuy nhiên, sang hai ngày 26-27/4 (10-11/3 Âm lịch), xác suất mưa tại đây tăng lên 65-70%, nguy cơ xuất hiện mưa dông rõ rệt hơn.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vào kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trong khi thời tiết miền Bắc có sự biến động giữa các ngày thì thời tiết miền Trung, miền Nam tương đối ổn định.

Dự báo Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông trong ngày 30/4, cục bộ mưa to. Từ 1 tới 3/5, khu vực này mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Tuy nhiên, lúc chiều tối và đêm, người dân cần đề phòng mưa rào và dông vài nơi, có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan.