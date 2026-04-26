Rực rỡ màn pháo hoa mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Tối 25/4, tại Công viên Văn Lang, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ diễn ra chương trình nghệ thuật và màn trình diễn pháo hoa đặc sắc nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.
Ngay từ khoảng 18h, dòng người từ khắp nơi đổ về quảng trường khu vực ven hồ Công viên Văn Lang để chờ đón chương trình.
Trước thời điểm bắn pháo hoa, hầu hết các khoảng trống xung quanh hồ dài khoảng 2 km đều chật kín người. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn các vị trí thuận lợi để có thể quan sát trọn vẹn màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Đất Tổ.
Đúng 21h, các dàn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp lần lượt được bắn lên tại cầu đi bộ Công viên Văn Lang, trong sự hò reo thích thú của người dân địa phương và du khách.
Với số lượng 674 quả pháo nổ tầm cao và 98 giàn, 436 ống, 180 quả pháo nổ tầm thấp, màn trình diễn đã tạo nên bữa tiệc ánh sáng rực rỡ trên bầu trời Phú Thọ.
Pháo hoa rực rỡ liên tiếp vút lên, nhuộm sáng bầu trời trước ngày Giỗ Tổ.
Chương trình nghệ thuật và màn trình diễn pháo hoa do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND phường Việt Trì, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 tổ chức, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân trước ngày lễ lớn của dân tộc.
Việc tổ chức bắn pháo hoa không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Phú Thọ thân thiện, mến khách tới du khách trong và ngoài nước.
Ngay từ sớm, Công an tỉnh đã bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho Nhân dân tại điểm bắn pháo hoa; đồng thời tổ chức phân luồng, điều hành giao thông trên địa bàn.
“Lần đầu tiên được xem pháo hoa ngay tại Đất Tổ, tôi thấy rất ấn tượng. Các hiệu ứng đẹp, nhịp bắn dồn dập, không khí đông vui nhưng vẫn đảm bảo an toàn, trật tự”, anh Nguyễn Văn Hùng (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ.
Nhiều người dân địa phương cũng bày tỏ sự hài lòng khi chương trình được tổ chức bài bản, góp phần tạo nên một đêm hội đáng nhớ trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.
