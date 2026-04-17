TP.HCM bắn pháo hoa tại 8 điểm dịp 30/4 và 1/5

Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết TP.HCM sẽ tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hoạt động đền ơn đáp nghĩa sẽ diễn ra trên địa bàn thành phố. Trong đó, các hoạt động triển lãm hình ảnh sẽ được tổ chức từ ngày 23/4 đến 12/5 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (trung tâm TP.HCM), Quảng trường công viên Nguyễn Du (Bình Dương cũ) và Nhà truyền thống Cách mạng Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

TP.HCM sẽ tổ chức 8 điểm bắn pháo hoa kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5). Ảnh: Tỷ Huỳnh.

Đáng chú ý, triển lãm ảnh chủ đề “Việt Nam - một dải non sông” do Ban Tuyên giáo Dân vận Trung uơng tổ chức dự kiến khai mạc lúc 7h30 ngày 23/4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Dịp này, TP.HCM cũng tổ chức 44 đoàn đến viếng các nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương, dâng hoa tại các Di tích lịch sử, bảo tàng và Nhà tưởng niệm các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thể thao và biểu diễn nghệ thuật sẽ được triển khai. Ngày 30/4, chặng cuối cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 38 sẽ về đích tại đường Lê Duẩn; đồng thời diễn ra giải việt dã truyền thống TP.HCM mở rộng lần thứ 50. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân tại cơ sở sẽ diễn ra từ ngày 26/4 đến 1/5.

Ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở Văn hoá - Thể thao TP.HCM thông tin tại họp báo chiều 16/4. Ảnh: Tỷ Huỳnh.

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật kỷ niệm 30/4 và 1/5 tổ chức tại TP.HCM và một số địa phương lân cận từ 19h đến 21h, sau đó TP.HCM sẽ bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 30/4.

Thành phố dự kiến bắn pháo hoa tại 8 điểm, gồm 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp. Ba điểm bắn tầm cao đặt tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường công viên Bà Rịa.

Năm điểm tầm thấp gồm Địa đạo Củ Chi, Công viên văn hóa Đầm Sen, tòa tháp Saigon Marina IFC, khu biệt thự Kim Long (Nhà Bè) và khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.