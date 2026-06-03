Hiện trạng cầu Phú Mỹ trong đợt sửa khe co giãn kéo dài hơn 1 tháng

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Cầu Phú Mỹ là công trình giao thông trọng điểm bắc qua sông Sài Gòn, kết nối hướng từ Cảng Cát Lái về phường Tân Thuận, đồng thời là mắt xích quan trọng trên tuyến Vành đai 2 TP.HCM.
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Theo phương án thi công, từ ngày 30/5, cầu Phú Mỹ bước vào đợt sửa chữa mặt cầu và khe co giãn kéo dài đến ngày 11/7. Đơn vị chức năng tiến hành sửa chữa khe co giãn và mặt đường trên hướng lưu thông từ khu vực Cát Lái về phía Quận 7 cũ.
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Vị trí đang sửa khe co giãn trên cầu Phú Mỹ.
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Cơ quan chức năng lắp đặt bảng thông tin tại khu vực dẫn lên cầu Phú Mỹ để tài xế nắm thời gian thi công, phạm vi rào chắn và phương án lưu thông trong thời gian sửa chữa và khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp trong thời gian thi công.
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Ghi nhận của Tri Thức - Znews, khu vực thi công trên cầu Phú Mỹ đã được quây rào bằng các dải phân cách cứng. Một phần làn ôtô và xe máy bị thu hẹp để phục vụ sửa chữa.
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Tại hai đầu công trường, nhân viên điều tiết được bố trí túc trực liên tục nhằm hỗ trợ phương tiện lưu thông an toàn.
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Từ chân cầu phía cảng Cát Lái, dòng xe container, xe tải liên tục đổ về. Các phương tiện di chuyển chậm hơn khi lên cầu nhưng chưa xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Nhiều tài xế chủ động giữ khoảng cách và giảm tốc độ khi đi qua khu vực công trường.
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Khoảng 8h, lượng xe tải và container tăng mạnh. Trên mặt cầu, từng đoàn xe nối thành hàng dài hướng về phía đường Nguyễn Văn Linh. Dù mật độ phương tiện cao, dòng xe vẫn duy trì tốc độ ổn định nhờ phương án tổ chức giao thông và điều tiết từ lực lượng chức năng.
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Bên trong khu vực rào chắn, hàng chục công nhân cùng máy móc chuyên dụng đang tập trung sửa chữa các hạng mục mặt cầu. Một số vị trí đã được bóc lớp bê tông nhựa cũ để xử lý nền mặt đường và thay thế các bộ phận khe co giãn xuống cấp sau nhiều năm khai thác.
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Các nhóm công nhân chia ca làm việc nhằm đẩy nhanh tiến độ, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên tuyến đường huyết mạch của thành phố.
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Trong các khung giờ cao điểm buổi sáng và chiều, áp lực giao thông trên cầu Phú Mỹ xuất hiện tình trạng ùn ứ nhẹ bởi đây là tuyến kết nối trực tiếp cảng Cát Lái với khu Nam TP.HCM. Mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt phương tiện, trong đó phần lớn là xe tải và container lưu thông qua cầu.
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Tại khu vực chân cầu phía phường Tân Thuận, nhờ hệ thống biển báo từ xa và các lộ trình thay thế được công bố trước đó, nhiều tài xế đã chủ động lựa chọn hướng đi phù hợp, giúp giảm áp lực cho khu vực thi công.
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Cầu Phú Mỹ được đưa vào khai thác năm 2009 với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Từng là cầu dây văng có nhịp chính lớn nhất Việt Nam, công trình đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông đô thị TP.HCM, đặc biệt là kết nối tuyến Vành đai 2 với khu vực cảng biển phía Đông thành phố.
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Sau hơn 15 năm khai thác liên tục với lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, việc sửa chữa lần này được đánh giá là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn công trình và duy trì năng lực khai thác trong thời gian tới.
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Theo kế hoạch, công tác sửa chữa sẽ kéo dài đến ngày 11/7. Trong thời gian này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết khi lưu thông qua khu vực cầu Phú Mỹ.