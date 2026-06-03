Hiện trạng cầu Phú Mỹ trong đợt sửa khe co giãn kéo dài hơn 1 tháng

Theo kế hoạch, công tác sửa chữa sẽ kéo dài đến ngày 11/7. Trong thời gian này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết khi lưu thông qua khu vực cầu Phú Mỹ.