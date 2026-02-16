Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chi tiết 17 điểm bắn pháo hoa ở TP.HCM đêm nay Giao thừa

  • Thứ hai, 16/2/2026 18:15 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Chào đón Tết Bính Ngọ, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 17 điểm ở trung tâm thành phố và các phường Bình Dương, Vũng Tàu để phục vụ người dân.

Người dân và du khách có thể lựa chọn ngắm pháo hoa tại 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

Phao hoa anh 1

TP.HCM có 17 điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân trong đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026.

Danh sách 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp

- Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh)

- Khu vực Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương)

- Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu)

- Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).

13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm

- Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới

- Sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng

- Sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Minh Thạnh

- Chợ Bình Điền, phường Bình Đông

- Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây

- Quảng trường Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ

- Tòa tháp Saigon Marina IFC, phường Sài Gòn

- Khu Truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, xã Tân Nhựt

- Dự án khu dân cư Vườn Cau, phường Lái Thiêu

- Khu Đô thị, Thương mại, Dịch vụ Quảng trường xanh phường Đông Hòa

- Khu Di tích Cầu tàu 914, đặc khu Côn Đảo

- Khu Biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa), xã Nhà Bè

- Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ Rừng Sác, xã Cần Giờ.

Thời lượng bắn pháo hoa ở mỗi điểm kéo dài 15 phút. Thời gian bắn từ 0h đến 0h15 ngày 17/2 (đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ).

Các điểm bắn pháo hoa đều mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách đón năm mới.

Ngoài ra, dịp Tết Bính Ngọ, TP.HCM còn tổ chức nhiều hoạt động phục vụ người dân như hội hoa xuân ở Công viên Tao Đàn, đường hoa, đường sách tại khu vực trung tâm (đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi).

22 giờ trước

Danh sách 34 điểm bắn pháo hoa đón Tết Nguyên đán 2026 tại Hà Nội

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa 15 phút trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại 34 trận địa, gồm 11 điểm tầm cao và 23 điểm tầm thấp.

11:55 1/2/2026

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

https://vtcnews.vn/chi-tiet-17-diem-ban-phao-hoa-o-tp-hcm-dip-tet-nguyen-dan-2026-ar1003432.html

Như Thúy/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Pháo hoa TP.HCM Bình Dương Đường sách Pháo hoa TP.HCM Tết Nguyên đán Giao thừa 2026

