16 chuyến bay bị ảnh hưởng do UAV xuất hiện gần sân bay Nội Bài

Một thiết bị bay không người lái (UAV) bất ngờ xuất hiện trong khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khiến hoạt động khai thác bay bị gián đoạn.

Trưa 6/6, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, xác nhận một thiết bị bay không người lái (UAV) đã xuất hiện gần khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không.

Theo thông tin ban đầu, chuyến bay VJ1773 trên hành trình Hà Nội - Cam Ranh cất cánh từ sân bay Nội Bài lúc 10h11. Khi tàu bay đang ở độ cao khoảng 4.700 feet và cách sân bay khoảng 8 km, tổ bay phát hiện một UAV đang bay ngược hướng với máy bay và lập tức báo cáo về đài chỉ huy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đài kiểm soát không lưu Nội Bài đã quyết định tạm dừng hoạt động cất cánh đối với các tàu bay đang chờ khai thác từ 10h15 để bảo đảm an toàn.

Các vụ việc liên quan đến UAV, drone, vật thể bay xuất hiện gần khu vực sân bay tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không. Ảnh minh hoạ.

Song song với đó, Cảng vụ Hàng không miền Bắc phối hợp cùng Tổ an toàn đường cất hạ cánh, lực lượng công an và quân đội khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, rà soát khu vực phát hiện vật thể bay.

Trong thời gian xử lý vụ việc, tổng cộng 16 chuyến bay đã bị ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác. Đến 11h13 cùng ngày, UAV không còn xuất hiện trong khu vực lân cận sân bay. Sau khi đánh giá các điều kiện an toàn, hoạt động khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài được khôi phục trở lại bình thường.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp với công an địa phương để xác minh nguồn gốc thiết bị bay, truy tìm đối tượng điều khiển và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Hoài Phương cho biết các vụ việc liên quan đến UAV, drone và các vật thể bay xuất hiện gần khu vực cảng hàng không đã xảy ra nhiều lần trong thời gian qua, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với an toàn hàng không.

“Chúng tôi thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan, đặc biệt là chính quyền địa phương, để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái tới người dân sinh sống quanh khu vực cảng hàng không, sân bay”, ông Phương nhấn mạnh.

Liên tiếp xuất hiện UAV gần các sân bay lớn

Sự cố tại Nội Bài không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, tối 15/3, một vật thể bay xuất hiện gần khu vực tiếp cận hạ cánh của Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã khiến hoạt động khai thác tại sân bay này bị gián đoạn khoảng 4 giờ.

Tại khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, từ tháng 9/2025 đến tháng 2/2026, cơ quan chức năng cũng ghi nhận liên tiếp nhiều vụ UAV xuất hiện trên các đường bay ở khoảng cách từ 3 đến 12 hải lý, tại độ cao từ 1.000 đến 3.800 feet.

Các vụ việc này buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, thay đổi đường cất hạ cánh hoặc chuyển hướng tới sân bay dự bị, gây gián đoạn dây chuyền khai thác, phát sinh chi phí lớn cho các hãng hàng không và tiềm ẩn nguy cơ va chạm nghiêm trọng với tàu bay.

UAV xuất hiện gần sân bay Nội Bài, 16 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Trước thực trạng trên, Cục Hàng không Việt Nam đã đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục có ý kiến với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng nhằm chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương xác định rõ đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin khi phát hiện UAV hoặc các phương tiện bay khác hoạt động trái phép tại khu vực cảng hàng không, sân bay và vùng phụ cận.

Mục tiêu là bảo đảm việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tình huống phát sinh được thực hiện nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động hàng không.

Hiện nay, pháp luật Việt Nam quy định mọi hoạt động của UAV và các phương tiện bay siêu nhẹ, bao gồm flycam, đều phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép trước khi thực hiện. Các hành vi tự ý điều khiển thiết bị bay không người lái trong khu vực cấm, khu vực hạn chế bay hoặc vùng lân cận sân bay đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.