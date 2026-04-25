Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân khu 5

Trong chương trình thăm và làm việc tại Quân khu 5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời trồng cây lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5 và Bảo tàng Khu 5.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên, góp phần lan tỏa phong trào trồng cây, bảo vệ môi trường theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng tặng quà, động viên giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Lý Công Uẩn và Trường THCS Lý Thường Kiệt (TP. Đà Nẵng) đang tham quan, học tập tại bảo tàng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước.

Trước đó, tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua. Nổi bật là công tác duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; triển khai hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” trên địa bàn chiến lược.

