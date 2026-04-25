Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân khu 5

  • Thứ bảy, 25/4/2026 12:38 (GMT+7)
Sáng 25/4, tại Sở chỉ huy Quân khu 5, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc.

Lễ đón được tổ chức trang nghiêm, thể hiện tình cảm, sự kính trọng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác.
Trong chương trình thăm và làm việc tại Quân khu 5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời trồng cây lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5 và Bảo tàng Khu 5.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên, góp phần lan tỏa phong trào trồng cây, bảo vệ môi trường theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng tặng quà, động viên giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Lý Công Uẩn và Trường THCS Lý Thường Kiệt (TP. Đà Nẵng) đang tham quan, học tập tại bảo tàng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước.
Đoàn đại biểu tham quan khu trưng bày các mô hình, sáng kiến, sản phẩm tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 5, hoạt động chào mừng sự kiện Quân khu đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Hoạt động góp phần khẳng định những nỗ lực, thành tích nổi bật của lực lượng vũ trang Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn chiến lược. ​
Trước đó, tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua. Nổi bật là công tác duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; triển khai hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” trên địa bàn chiến lược.

Giang Thanh - Nguyễn Thành/Tiền Phong

