Tổng Liên đoàn Lao động: Còn dư địa để xem xét tăng thêm ngày nghỉ lễ

Đại diện tổ chức công đoàn cho biết số ngày nghỉ lễ của Việt Nam hiện nay chưa cao so với bình quân các nước trong khu vực. Việt Nam còn dư địa để xem xét tăng thêm ngày nghỉ lễ.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ về đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc Khánh. Ảnh: PV/Vietnam+.

Theo Báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn đối với Đảng, Nhà nước tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, đề xuất xem xét tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (2/9), kéo dài kỳ nghỉ từ ngày 2 đến 5/9, đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người lao động.

Nếu được thông qua, chính sách này không chỉ góp phần giúp công nhân, người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, mà còn tạo cơ hội quý báu để họ chăm lo gia đình, đặc biệt là được trực tiếp đưa con đến trường trong ngày khai giảng năm học mới.

Tại họp báo thông tin kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, trả lời phóng viên về đề xuất tăng ngày nghỉ lễ, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết số ngày nghỉ lễ của Việt Nam hiện nay chưa cao so với bình quân các nước trong khu vực. Vì vậy, Việt Nam vẫn còn dư địa để xem xét tăng thêm ngày nghỉ lễ.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, đề xuất này gắn với nhiều mục tiêu thiết thực, trong đó có việc chống căng thẳng, chống kiệt sức cho người lao động, đồng thời tạo cơ hội thúc đẩy du lịch, dịch vụ phát triển.

“Chúng tôi thấy rằng việc tăng ngày nghỉ lễ sẽ có tác dụng, chứ không phải ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Chính sách này tạo cơ hội để tái sản xuất sức lao động cho người lao động, giúp họ làm việc với năng suất cao hơn và tốt hơn”, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Bên cạnh ý nghĩa đối với sức khỏe và hiệu quả lao động, việc tăng ngày nghỉ lễ còn giúp người lao động có thêm thời gian chăm lo gia đình. Ở góc độ kinh tế nói chung, kỳ nghỉ dài hơn cũng góp phần kích cầu tiêu dùng, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ và du lịch.

Lý giải thêm về thời điểm đề xuất tăng ngày nghỉ, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết trong kiến nghị của tổ chức Công đoàn, kỳ nghỉ được đề xuất gắn với dịp Quốc khánh. Ông dẫn chứng, một số quốc gia trong khu vực có kỳ nghỉ lễ Quốc khánh khá dài, trong đó Trung Quốc lấy dịp Quốc khánh 1/10 làm trọng tâm cho kỳ nghỉ kéo dài.

Với Việt Nam, việc đề xuất kéo dài kỳ nghỉ Quốc khánh đến ngày 5/9 xuất phát từ thực tiễn hoạt động công đoàn và quá trình lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Theo Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhiều công nhân, người lao động có một mong muốn rất giản dị nhưng đầy nhân văn: được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

“Tôi cho rằng đó là ước mơ rất con người, cho cả người mẹ, cho cả đứa con và thậm chí cả trường học cũng mong muốn điều đó. Khi điều kiện cho phép, pháp luật cũng nên quy phạm hóa, chính thức hóa quy định này để người lao động được thụ hưởng”, ông Ngọ Duy Hiểu chia sẻ.

Ông cũng cho rằng, khi đã xác định đây là ngày nghỉ lễ thì mọi đối tượng trong xã hội đều được thụ hưởng. Tất nhiên, vẫn cần tính đến một số đối tượng đặc thù, cá biệt, song đây không phải là nhóm phổ biến.

Liên quan đội ngũ giáo viên, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng giáo viên vẫn làm việc trong những ngày này bởi đây là lực lượng có chế độ đặc thù, trong đó có thời gian nghỉ hè.

Tuy nhiên, việc tổ chức khai giảng khi cha mẹ có điều kiện đưa con đến trường cũng là cơ hội để thầy cô, nhà trường đón học sinh trong một không khí trọn vẹn hơn.

Ông cho biết đã trao đổi với một số giáo viên mầm non và nhận được sự đồng thuận. “Các cô nói rất sẵn sàng làm vào những ngày đó để đón các con”, ông Ngọ Duy Hiểu nói.

Theo Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với những đứa trẻ lần đầu tiên đến trường, sự hiện diện của cha mẹ trong ngày khai giảng có ý nghĩa đặc biệt.

Hình ảnh cha mẹ nắm tay, nâng niu, dắt con vào lớp là ký ức đẹp đối với mỗi đứa trẻ và cũng là mong muốn chính đáng của nhiều gia đình công nhân, người lao động.