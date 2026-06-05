Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV. Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN.

Sáng nay (5/6), tại phiên bế mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV cũng đã được công bố tại đại hội.

Theo đó, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Sau đó, Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV đã bầu 1 Chủ tịch và 4 Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

​Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, tái cử giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong số 4 Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 3 Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII tái cử gồm: bà Thái Thu Xương, ông Ngọ Duy Hiểu, ông Nguyễn Xuân Hùng và ông Lê Văn Nghĩa, Trưởng ban Ban Quản lý dự án Công đoàn được bầu giữ chức Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV cũng bầu ông Vũ Anh Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, Phó bí thư Chuyên trách Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.