Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Phiên trọng thể Đại hội XIV (nhiệm kỳ 2026-2031) Công đoàn Việt Nam, được tổ chức tại tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

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