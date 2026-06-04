Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

  • Thứ năm, 4/6/2026 08:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 4/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

cong doan anh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Phiên trọng thể Đại hội XIV (nhiệm kỳ 2026-2031) Công đoàn Việt Nam, được tổ chức tại tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

cong doan anh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

cong doan anh 3

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Đại hội.

cong doan anh 4

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đến dự Đại hội.

cong doan anh 5

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, đến dự Đại hội.
cong doan anh 6

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đến dự Đại hội.

cong doan anh 7

Các đại biểu đến dự Phiên làm việc trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

cong doan anh 8

Các đại biểu đến dự Phiên làm việc trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

cong doan anh 9

Các đại biểu đến dự Phiên làm việc trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

cong doan anh 10

Các đại biểu đến dự Phiên làm việc trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

cong doan anh 11

Các đại biểu đến dự Phiên làm việc trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://www.vietnamplus.vn/khai-mac-phien-trong-the-dai-hoi-cong-doan-viet-nam-lan-thu-xiv-post1114398.vnp

TTXVN

công đoàn Tô Lâm đại hội công đoàn tổng bí thư tô lâm

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý