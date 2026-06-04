Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

|
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Phiên trọng thể Đại hội XIV (nhiệm kỳ 2026-2031) Công đoàn Việt Nam, được tổ chức tại tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
|
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.
|
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Đại hội.
|
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đến dự Đại hội.
|
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, đến dự Đại hội.
|
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đến dự Đại hội.
|
Các đại biểu đến dự Phiên làm việc trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.
|
Các đại biểu đến dự Phiên làm việc trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.
|
Các đại biểu đến dự Phiên làm việc trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.
|
Các đại biểu đến dự Phiên làm việc trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.
|
Các đại biểu đến dự Phiên làm việc trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.
Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.