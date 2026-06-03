Chăm lo cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn

Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động trong tình hình mới là vấn đề được nhiều đại biểu tại Trung tâm thảo luận số 1 quan tâm.

Phát biểu tại Trung tâm thảo luận số 1, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, việc đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ chính, cốt lõi của tổ chức Công đoàn.

Trung tâm thảo luận số 1 do ông Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn chủ trì. Ảnh: Hải Nguyễn/Lao Động.

Hướng tới lợi ích chung vì quyền lợi chính đáng của người lao động

Các bài tham luận gửi về và tham luận trực tiếp tại Trung tâm thảo luận số 1 đều khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Vai trò này thể hiện qua nhiều hoạt động, trong đó có tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; đối thoại và thương lượng tập thể; hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý; chủ động phòng ngừa tranh chấp lao động tập thể từ sớm, từ xa; giám sát, tham gia kiểm tra, thanh tra để bảo vệ quyền lợi người lao động; lan tỏa phong trào “Học tập suốt đời” trong đoàn viên, người lao động…

Từ kinh nghiệm đối thoại và thương lượng tập thể nhằm mang lại quyền lợi cho người lao động tại công đoàn cơ sở, ông Ngô Ngọc Vinh - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Ðiện Stanley Việt Nam chia sẻ, trong quá trình hoạt động, chúng tôi luôn xác định rõ quan điểm Công đoàn không đứng về phía riêng ai, mà luôn hướng tới lợi ích chung vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và quyền lợi chính đáng của người lao động.

Chính nhờ tư duy đồng hành đó, việc trao đổi giữa Công đoàn với Ban lãnh đạo Công ty luôn diễn ra trên tinh thần hợp tác, xây dựng và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Quá trình đối thoại và thương lượng tập thể, công đoàn cơ sở luôn kiên trì thực hiện theo 4 nguyên tắc cốt lõi, gồm: Thông tin minh bạch; dựa trên cơ sở pháp luật; trao đổi thẳng thắn, xây dựng; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Nhờ đó mà trong hai năm 2023 và 2025, Thỏa ước lao động tập thể tiếp tục bổ sung các nội dung thiết thực đối với quyền lợi người lao động như: Phụ cấp kỹ thuật từ 800.000 đồng đến 3,5 triệu đồng/tháng cho gần 200 nhân sự kỹ thuật; điều chỉnh lương hằng năm dựa trên mức lương tối thiểu vùng kết hợp đánh giá hiệu quả sản xuất; mức thưởng năm lên tới 6 tháng lương, được chia thành 2 đợt trong năm…

Trong buổi đối thoại định kỳ năm 2026, nhiều kiến nghị của người lao động và công đoàn được Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận và có ngay các chỉ thị yêu cầu phòng ban chức năng triển khai như: Tăng phụ cấp chống nóng lên gấp đôi, xây dựng nhà mái che đi bộ, lắp đặt thang cuốn cho khu vực nhà ăn…

Chăm lo toàn diện cho người lao động trong bối cảnh mới

Trong bối cảnh hiện nay, khi chuyển đổi số, tự động hóa, kinh tế xanh, yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, đời sống và tâm lý người lao động cũng có nhiều thay đổi.

Người lao động không chỉ quan tâm đến tiền lương, thu nhập mà còn chú trọng hơn đến môi trường làm việc an toàn, cơ hội phát triển nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, phúc lợi cho gia đình, con cái và sự đồng hành thực chất của tổ chức công đoàn.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, Công đoàn Dệt may Việt Nam - đơn vị có hơn 110.000 đoàn viên công đoàn, lao động nữ chiếm 71% - tổ chức nhiều hoạt động đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, người lao động trong tình hình mới.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hoàn - Trưởng ban Chính sách, pháp luật và Quan hệ lao động Công đoàn Dệt may Việt Nam, công đoàn ngành đã chăm lo phát triển nghề nghiệp, nâng cao kĩ năng và cơ hội thăng tiến cho người lao động.

Đây là hình thức chăm lo mang tính bền vững, sát sườn và lâu dài, giúp người lao động thích ứng, đảm bảo việc làm, thu nhập trước những yêu cầu mới.

Giai đoạn 2023 - 2025, có 181.709 công nhân lao động được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề; cấp ngành tổ chức 70 lớp đào tạo tại 32 doanh nghiệp với 2.450 lao động tham gia, trong đó 69% là nữ; gần 670 chị em được đề bạt, thăng tiến trong công việc.

Kết luận tại Trung tâm thảo luận số 1, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho biết có 15 ý kiến đại diện địa phương, ngành tham luận. Các đại biểu rất có trách nhiệm đóng góp ý kiến cho các chủ đề và dự thảo Văn kiện.