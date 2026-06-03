Tập trung nguồn lực xây nhà ở cho công nhân, lao động thuê

Sáng 3/6, tại Hà Nội, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam bước vào ngày làm việc đầu tiên.

“Tập trung nguồn lực, hoàn thiện cơ chế đẩy mạnh việc xây dựng thiết chế văn hóa, nhà ở cho công nhân, lao động thuê từ nguồn tài chính công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra”, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nêu rõ.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Tiền Phong.

Thu nhập của người lao động được cải thiện

Với sự tham dự của 780 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên trên cả nước, đại hội mang theo kỳ vọng về những bước đột phá mạnh mẽ trong việc tinh gọn bộ máy và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội nêu rõ, thời gian qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tiếp tục có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng , là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Xu hướng trí thức hóa công nhân giúp hình thành một thế hệ công nhân trẻ năng động, sáng tạo, có khả năng ứng dụng công nghệ mới, làm chủ dây chuyền sản xuất hiện đại, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội.

Cũng theo dự thảo báo cáo, đội ngũ công chức, viên chức có nhiều đóng góp quan trọng cho hoạt động công đoàn và sự phát triển của đất nước, đặc biệt là trong tham mưu, xây dựng thể chế, cải cách hành chính, hướng tới xây dựng nền công vụ hiện đại thông qua triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, cuộc vận động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Thu nhập và đời sống của người lao động tiếp tục được cải thiện, quan hệ lao động ngày càng hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Các cấp công đoàn đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, chủ động tham gia phát triển việc làm bền vững và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ…

Cùng đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động và truyền thông về tổ chức Công đoàn được đổi mới về nội dung, hình thức.

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng cống hiến, thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của đoàn viên, người lao động.

Công tác phát triển đoàn viên, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được tập trung thực hiện…

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trình bày tổng quát Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII trình Đại hội; định hướng nội dung thảo luận. Ảnh: Tiền Phong.

Chăm lo sức khỏe cho người lao động

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Công đoàn Việt Nam xác định tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; tuyên truyền, vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Công đoàn Việt Nam cũng nhấn mạnh, sẽ tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực toàn diện để Công đoàn Việt Nam xứng đáng là đại diện duy nhất của người lao động ở cấp quốc gia trong quan hệ lao động; thành viên tích cực, có trách nhiệm trong Hội đồng Tiền lương quốc gia, Ủy ban Quan hệ lao động, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội và các thiết chế 3 bên trong lĩnh vực lao động.

Cùng đó, sẽ chủ động nghiên cứu, nâng cao hiệu quả hoạt động tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động, coi đây là biện pháp bảo vệ người lao động từ xa, trên diện rộng và hiệu quả.

Tập trung vào chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, nhà ở, trường học, cơ sở khám chữa bệnh và các thiết chế văn hoá phục vụ đoàn viên, người lao động...

Công đoàn Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh đại diện, chăm lo, bảo vệ lao động nữ, thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc; đồng hành cùng nữ đoàn viên, người lao động trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, phòng chống bạo lực gia đình; triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo cho trẻ em con đoàn viên, người lao động, nâng cao chất lượng công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động.

Đáng chú ý, theo dự thảo báo cáo chính trị, Công đoàn Việt Nam xác định, các hoạt động chăm lo phúc lợi phải kịp thời, thiết thực, đúng đối tượng, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số.

Nâng cao hiệu quả sử dụng, quản lý, phát triển nguồn vốn các chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức Công đoàn, các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển kinh tế gia đình, góp phần phòng, chống “tín dụng đen” trong đoàn viên, người lao động.

Ngoài ra, Công đoàn Việt Nam sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thiện cơ chế đẩy mạnh việc xây dựng thiết chế văn hóa, nhà ở cho công nhân, lao động thuê từ nguồn tài chính công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra…