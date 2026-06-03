780 đại biểu ưu tú dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra với sự tham dự của 780 đại biểu, tập trung giải quyết các vấn đề cốt lõi về quyền lợi người lao động và định hướng phát triển 5 năm tới.

Hôm nay 3.6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội diễn ra từ ngày 3 đến 5/6.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", sự kiện quy tụ 780 đại biểu ưu tú, mang theo ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trình bày tổng quát Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII trình Đại hội; định hướng nội dung thảo luận. Ảnh: Hải Nguyễn/Lao Động.

Tại phiên làm việc thứ nhất của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN trình bày tổng quát Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII trình Đại hội; định hướng các nội dung thảo luận.

Phó chủ tịch Ngọ Duy Hiểu cho biết Văn kiện được xây dựng trên cơ sở 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và đặc biệt là kịp thời cụ thể hóa Văn kiện Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ XI.

Văn kiện lần này được xây dựng trên tinh thần tiếp thu cách thức thể hiện, nội dung cốt lõi trong tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIV.

Ngoài nội dung đánh giá kết quả của nửa nhiệm kì qua theo lĩnh vực truyền thống: Đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động, công tác tuyên truyền giáo dục vận động, xây dựng tổ chức, công tác tài chính, công tác kiểm tra, công tác đối ngoại, công tác nữ công, việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, lần này trên cơ sở nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn được quy định tại Điều 10 Hiến pháp và Điều 1 Luật Công đoàn, Văn kiện được xây dựng theo cách tiếp cận mới theo chức năng, nhiệm vụ.

Ba chức năng của tổ chức Công đoàn gồm đại diện chăm lo người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát; tuyên truyền vận động được thể hiện trong Văn kiện. Bên cạnh đó còn có nội dung về xây dựng tổ chức; đổi mới nội dung phương thức hoạt động và công tác chỉ đạo.

Phó chủ tịch Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh đến nội dung của phong trào thi đua mới mang tên Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt được xây dựng trên cơ sở phong trào Lao động giỏi, Lao động sáng tạo.

Ở đây, Lao động giỏi đã bao gồm Lao động sáng tạo nhưng phải có tính hướng đích - có nghĩa tạo được năng suất cao để người lao động có thu nhập tốt.

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn/Lao Động.

Đối với các Trung tâm thảo luận (diễn ra chiều 3/6), Phó chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đề nghị bên cạnh chủ đề của mỗi Trung tâm, các đại biểu cần thảo luận, cho ý kiến vào các Văn kiện của Đại hội.

Trong đó, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh đến hoạt động của tổ chức Công đoàn thời gian tới với yêu cầu phải làm tốt hơn trong tình hình mới.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. 780 đại biểu tham dự là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương và đơn vị trong cả nước.

Chủ đề xuyên suốt của Đại hội lần này là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động; phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn/Lao Động.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khóa XIII; đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội cũng sẽ xem xét sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu ra Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV để lãnh đạo phong trào công nhân trong giai đoạn mới.

Đại hội diễn ra trong 3 ngày làm việc chính thức (từ 3/6 đến 5/6).

Không gian Trưng bày các công trình, sản phẩm, sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu của đoàn viên, người lao động toàn quốc Để chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Không gian Trưng bày các công trình, sản phẩm, sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu của đoàn viên, người lao động toàn quốc. Hoạt động diễn ra từ ngày 3/6 đến hết ngày 5/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động nổi bật diễn ra trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, đồng thời là dịp tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và những đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của người lao động trong sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước.. Hội tụ tại Không gian Trưng bày là những công trình, sản phẩm, mô hình, giải pháp kỹ thuật và sáng kiến tiêu biểu được tuyển chọn từ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trên phạm vi cả nước.