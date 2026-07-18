Người đàn ông mất vợ con kể khoảnh khắc cả nhà ôm nhau trước lũ

Anh H., người được cứu khỏi dòng lũ dữ ở xã Mường Than, chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc căn nhà bị đánh sập, cuốn vợ và các con khỏi vòng tay anh.

Trận lũ quét xảy ra rạng sáng 17/7 tại bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu khiến nhiều người thương vong, cuốn trôi, san phẳng hàng chục ngôi nhà và để lại nỗi đau cho nhiều gia đình.

Anh N.T.H. là một trong những người chết hụt trong trận lũ quét đó. Anh được người dân và lực lượng chức năng kịp thời cứu khỏi dòng nước dữ sau nhiều giờ mắc kẹt, nhưng vợ và các con lại bị lũ cuốn.

Sức khỏe dần ổn định và đã được xuất viện, nhưng người đàn ông này vẫn đờ đẫn như mất hồn vì mất mát khủng khiếp trong buổi sáng định mệnh. Anh H. nghẹn ngào kể, cả gia đình đang ngủ thì vợ anh phát hiện nước bắt đầu tràn vào quán và gọi cả nhà thức dậy. Anh H. lập tức chạy ra ngoài với ý định lấy dây thừng buộc vào gốc cây để làm điểm bám.

Anh H. sau khi được lực lượng chức năng và người dân cứu khỏi dòng nước dữ. Ảnh: H.C.

Tuy nhiên, nước dâng quá nhanh, đồ đạc trong quán, trong đó có tủ lạnh, đã nổi lên khiến anh không thể tìm thấy sợi dây. Khi anh quay trở lại, cả gia đình không còn lối thoát.

“Cả nhà chỉ biết ôm nhau, không còn đường nào chạy nữa”, anh H. nhớ lại.

Chỉ ít phút sau, dòng nước từ thượng nguồn đổ về với tốc độ điên cuồng. Các con anh vô cùng sợ hãi, nhưng tất cả đều bất lực trước dòng lũ đang dâng cao.

Không lâu sau đó, căn nhà bị đánh sập. Tường nhà đổ xuống, gỗ và đất đá theo dòng nước tràn vào, cuốn cả gia đình đi.

Mưa lũ từ ngày 15/7 đến sáng 18/7 ở Lai Châu đã khiến 4 người tử vong, 4 người mất tích và 8 người bị thương. Ảnh: H.C.

Trong lúc bị dòng nước cuốn trôi, anh H. nhìn thấy con trai chới với nên cố lao tới để nắm lấy tay con nhưng không kịp. Bản thân anh cũng bị nước và bùn đất cuốn đi, gần như mất ý thức.

Người đàn ông này bị cuốn trôi hơn một cây số trước khi cố bơi được vào bãi cỏ ven suối. Tuy nhiên, anh chưa kịp thoát thì nước tiếp tục dâng cao, cuốn phăng cả bãi cỏ có anh trên ném vào dòng lũ thêm một lần nữa.

Khi trôi đến gần khu vực bờ ruộng, anh H. cố giơ tay kêu cứu và được người dân cùng lực lượng chức năng phát hiện, đưa vào bờ trong tình trạng đau chân, kiệt sức và rét run.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội dầm mình trong mưa lũ, hỗ trợ người dân Lai Châu sơ tán, tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, tính đến 9 giờ ngày 18/7, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, một số khu vực xảy ra mưa vừa, mưa to trên 100mm. Nước trên các sông, suối duy trì ở mức cao, nhiều khu vực tiếp tục có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Đợt thiên tai từ ngày 15/7 đến sáng 18/7 đã khiến 4 người tử vong, 4 người mất tích và 8 người bị thương. Trong số các nạn nhân, xã Mường Than ghi nhận 3 người tử vong và 4 trường hợp mất tích, là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Mưa lũ gây thiệt hại lớn về nhà ở tại nhiều địa phương. Riêng xã Mường Than có 14 căn nhà bị lũ quét cuốn sập hoàn toàn, 15 căn bị hư hỏng một phần và 17 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

Tại xã Than Uyên, 13 căn nhà bị đất đá sạt lở hoặc ngập nước; xã Pa Ủ ghi nhận 5 căn nhà bị sạt lở, trong đó có 4 căn sập hoàn toàn.

Thiên tai cũng gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp. Hàng chục hecta lúa tại các xã Than Uyên, Pắc Ta, Nậm Cuổi, Hua Bum và Sì Lở Lầu bị ngập úng, vùi lấp hoặc sạt lở. Riêng tại xã Mường Than, lũ quét và ngập úng xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại khoảng 300 ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi thủy sản.

Hạ tầng giao thông ở nhiều nơi bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản xuất hiện sạt lở, gây ách tắc giao thông. Tại Km76+250 trên Quốc lộ 12, đoạn qua xã Lê Lợi, sạt lở đã làm mất khoảng 30 m mặt đường.

Theo thống kê sơ bộ, tổng thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh ước khoảng 190 tỷ đồng , trong đó riêng xã Mường Than thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng .