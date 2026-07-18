Băng qua đường sắt tại lối tự mở, người phụ nữ bị tàu tông tử vong

Trong lúc băng qua đường sắt tại lối đi tự mở, một người phụ nữ 64 tuổi ở Quảng Ngãi bị tàu tông tử vong.

Sáng 18/7, công an xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h21 cùng ngày, tại Km906+500 tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua thôn Phú Lễ, xã Bình Sơn) tàu Thống Nhất SE10 chạy theo hướng Nam - Bắc đã va chạm với một người đi bộ băng qua đường sắt tại lối đi tự mở.

Nạn nhân được xác định là bà P.T.T. (64 tuổi, trú thôn Phú Lễ, xã Bình Sơn).

Thời điểm xảy ra tai nạn, bà T. đi bộ qua đường sắt theo hướng Tây - Đông thì xảy ra va chạm với đoàn tàu. Cú va chạm mạnh khiến bà T. tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, công an xã Bình Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau khi hoàn tất thủ tục, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Một lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt được đóng lại.

Đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Ngãi dài gần 100 km, trước 2024 có gần 90 lối đi tự mở qua đường sắt, phần lớn tiềm ẩn tai nạn, gây mất an toàn giao thông đường sắt. Nhiều vụ tai nạn xảy ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động chạy tàu.

Để giảm thiểu rủi ro, trong giai đoạn 2024-2025, Quảng Ngãi đã xóa bỏ 52 lối đi tự mở, qua đó kéo giảm đáng kể số điểm giao cắt mất an toàn. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành việc xóa toàn bộ các lối đi tự mở còn lại trong năm 2026 nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.