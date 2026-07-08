Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe tải đâm vào lan can trên Quốc lộ 9, 3 người thiệt mạng

  • Thứ tư, 8/7/2026 21:39 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Ngày 8/7, theo thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị, tuyến Quốc lộ 9 đoạn qua xã Đakrông xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể, khoảng 12h30 ngày 8/7, trên tuyến Quốc lộ 9, ôtô tải BKS 89C-031.XX lưu thông từ xã Khe Sanh về xã Cam Lộ, khi đến Km56+300 (đoạn qua xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị) xảy ra tai nạn.

Tại hiện trường, xe tải tông vào hệ thống lan can và nằm lật nghiêng bên phải đường. Phần đầu xe bị nhiều thanh sắt hộ lan xuyên thủng, hư hỏng nặng.

​Ngay sau khi nhận thông tin, các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trong ca bin xe tải, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong là bà H.T.H. (SN 1976, trú tỉnh Hưng Yên) và anh L.V.Q. (SN 2000, trú tỉnh Quảng Ninh). ​

Nạn nhân khác là ông T.V.H. (SN 1970, trú Hưng Yên) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông H. cũng không qua khỏi.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hôm 10/6, tại Quảng Trị cũng xảy ra vụ tai nạn khiến cháu bé 9 tuổi tử vong. Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 10/6, xe tải BKS 89H-039.05 chạy trên tuyến đường tránh lũ quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến thôn Thanh Tân 1 (xã Thanh Thủy cũ, nay là xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị), xe gặp tai nạn, lật ngửa bên vệ đường.

Vụ tai nạn khiến cháu bé sinh năm 2017 trên xe tử nạn, tài xế bị thương nhẹ. Tại hiện trường, phần đầu xe hư hỏng nặng, số hàng hóa được chở trên thùng xe rơi xuống đường, một số bị hư hỏng.

Các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức công tác cứu hộ, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ôtô 7 chỗ lật, một người tử vong, nhiều người bị thương

Sáng 6/7, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Phước Hòa, TP.HCM (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ) khiến một người tử vong, nhiều người bị thương.

12:58 6/7/2026

Tai nạn trên cao tốc, 2 người tử vong

Vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, đoạn qua xã Phù Mỹ Nam (Gia Lai), lúc rạng sáng 4/7 khiến hai người vong.

14:32 4/7/2026

Ôtô mất lái tông liên hoàn nhiều xe máy trên cầu

Vụ tai nạn giao thông giữa ôtô và nhiều môtô xảy ra chiều 23/6 trên cầu An Hòa (hay còn gọi là cầu Quay), thuộc phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

22:23 23/6/2026

Đi tìm lời giải cho sức khỏe đô thị

Các nghiên cứu trong sách Trẻ hóa đô thị thể hiện cách tư duy mới trong việc bảo tồn di sản, tái sinh không gian và kiến tạo giá trị sống đô thị. Một số đề tài nghiên cứu được giới thiệu trong ấn phẩm gồm: Đánh thức “nơi chốn” trong thành phố: Cải tạo bùng binh giao thông thành không gian công cộng; Tái sinh nhà máy xe lửa Gia Lâm: Chuyển đổi di sản công nghiệp thành không gian sáng tạo; Mô hình nhà ở xã hội gắn với sinh hoạt thường nhật của người dân thu nhập thấp...

https://vtcnews.vn/xe-tai-dam-vao-lan-can-tren-quoc-lo-9-o-quang-tri-3-nguoi-thiet-mang-ar1028093.html

Theo Thu Hà/VTC News

tai nạn xe tải Quảng Trị xe đâm lan can tai nạn quốc lộ quảng trị

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý