Ôtô 7 chỗ lật, một người tử vong, nhiều người bị thương

Sáng 6/7, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Phước Hòa, TP.HCM (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ) khiến một người tử vong, nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 5h sáng cùng ngày. Thời điểm trên, ôtô 7 chỗ chở theo khoảng 6 người đang lưu thông đến đoạn giao giữa đường Tạo Lực và đường ĐH.507 (thuộc địa bàn xã Phước Hòa), xảy ra va chạm mạnh với xe ben.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV.

Cú tông mạnh khiến chiếc ôtô 7 chỗ bị lật phơi bụng, các hành khách bên trong mắc kẹt, hoảng loạn kêu cứu.

Nghe tiếng động lớn, người dân xung quanh lập tức hô hoán, cùng nhau phá cửa giải cứu các nạn nhân ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, những người còn lại trên xe may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Lãnh đạo UBND xã Phước Hòa cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Phước Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Người dân giải cứu nạn nhân vụ lật ôtô Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Phước Hòa, TP.HCM khiến nhiều người thương vong.