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Xã hội

Phát hiện nhiều di vật khi tìm hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

  • Thứ hai, 27/7/2026 15:05 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Đội K72 - TP Đồng Nai, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, phát hiện nhiều di vật liệt sĩ để lại như 4 bóp (ví) có giấy tờ, hình ảnh...

mộ liệt sĩ ảnh 1

Ngày 27/7, Đội K72 đã quy tập cất bốc được thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại vị trí hầm số 4 trong khu vực xã Minh Đức, Đồng Nai.
mộ liệt sĩ ảnh 2

Quá trình quy tập, các lực lượng tìm thấy nhiều di vật của liệt sĩ để lại, như cây bút máy khắc chữ “Tiến Quy”, nhiều cây viết bi, viết chì, các quả thủ pháo, đồng hồ đeo tay, hũ tăm, chai dầu gió, dây dù, tăng, súng AK, các hộp tiếp đạn…
mộ liệt sĩ ảnh 3

Đặc biệt, lực lượng tìm kiếm còn tìm thấy một chiếc bóp kèm theo nhiều giấy tờ, tranh, ảnh, gương và 1 tấm ảnh tập thể. Tuy nhiên, do quá trình nằm trong lòng đất khá lâu, hình ảnh bị mờ, nhòe chưa đọc rõ được thông tin.

mộ liệt sĩ ảnh 4

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai, sau gần 15 ngày (tính từ ngày 14/7 đến 27/7), Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ tại ấp Bình Minh, xã Minh Đức. Quá trình tìm kiếm đã phát hiện nhiều di vật liệt sĩ để lại như 4 bóp có giấy tờ, hình ảnh bị phai mờ; trong đó có 1 ảnh tập thể bị mờ, được đội gửi đi phục dựng.

mộ liệt sĩ ảnh 5

Trước khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, tại khu vực xã Minh Đức, TP Đồng Nai, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 55 bộ hài cốt liệt sĩ.

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Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai mong muốn các cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nếu có thông tin có thể cung cấp để Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

mộ liệt sĩ ảnh 7

Ban Chỉ đạo mong muốn và hy vọng các nhân chứng, đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục cung cấp thông tin để lực lượng tìm kiếm, quy tập đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.

mộ liệt sĩ ảnh 8

Cây bút được tìm thấy.

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Hũ tăm của liệt sĩ được tìm thấy sáng 27/7.

Phát hiện thêm mộ tập thể cùng nhiều di vật của liệt sĩ ở Đồng Nai

Ở khu vực tìm kiếm mộ liệt sĩ tại xã Minh Đức, TP Đồng Nai, ngày 26/7, Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) địa phương xác định thêm một mộ tập thể.

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Văn Quân/Tiền Phong

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