Phát hiện nhiều di vật khi tìm hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai, sau gần 15 ngày (tính từ ngày 14/7 đến 27/7), Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ tại ấp Bình Minh, xã Minh Đức. Quá trình tìm kiếm đã phát hiện nhiều di vật liệt sĩ để lại như 4 bóp có giấy tờ, hình ảnh bị phai mờ; trong đó có 1 ảnh tập thể bị mờ, được đội gửi đi phục dựng.