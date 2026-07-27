Cục CSGT đề xuất bố trí 'làn vượt xe' riêng trên cao tốc

Cục CSGT, Bộ Công an, đề nghị nghiên cứu tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc, bố trí làn đường sát dải phân cách giữa làm làn đường dành cho vượt xe.

Đây là nội dung tại cuộc họp giữa Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng, về thống nhất giải pháp trong công tác quy hoạch hạ tầng giao thông, thiết kế công trình và tổ chức giao thông đường bộ an toàn, hiện đại.

Theo đề nghị của Cục CSGT, qua thực tế hoạt động giao thông trên các tuyến đường cao tốc có từ 2 làn xe trở lên cho thấy còn một bộ phận lái xe (nhất là xe tải, xe khách) không có ý thức và văn hóa giao thông, thường chạy xe với tốc độ thấp (trên hoặc có trường hợp dưới tốc độ tối thiểu) bám làn trái của đường, gây cản trở, ùn ứ kéo dài trên tuyến, ức chế cho người lái xe khác đang tham gia giao thông cùng thời điểm.

Phương án bố trí ‘làn vượt xe’ trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT.

“Mặc dù Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đã quy định phương tiện có tốc độ thấp hơn đi về bên phải theo chiều đi của mình, nhưng thực tế để xử lý được hành vi cố ý không chịu di chuyển về bên phải, thì cần phải có tổ chức giao thông hợp lý, quy định chặt chẽ”, Cục CSGT lý giải.

Trước đó, từ đề nghị của Cục CSGT, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức lại giao thông trên một số tuyến đường cao tốc đủ điều kiện cấm xe khách và xe tải đi vào làn đường sát dải phân cách giữa, qua đó tạo thông thoáng trên đường.

Do vậy để đảm bảo lưu thông phương tiện trên đường cao tốc thông thoáng, an toàn, Cục CSGT đề nghị và phối hợp cùng Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu để tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc, với việc bố trí làn đường sát dải phân cách giữa làm “làn đường dành cho vượt xe”.

Tại làn đường này chỉ dành cho các phương tiện muốn vượt xe, khi các phương tiện đang di chuyển trên làn đường (sát làn vượt xe), có phương tiện phía trước di chuyển với tốc độ thấp hơn (không dưới tốc độ tối thiểu) mà muốn vượt lên, thì thực hiện chuyển sang làn vượt xe, sau khi vượt qua xe phía trước cùng chiều thì buộc phải chuyển làn về làn bên phải.

Khi chuyển làn, tài xế phải tuân thủ quy tắc về chuyển làn đường, tuyệt đối không cho xe chạy liên tục trên làn đường vượt xe; chỉ được dừng, đỗ xe ở những nơi có biển báo dừng, đỗ xe.

“Đây là cách tư duy mới thay cho hiện nay chúng ta được dừng đỗ ở nhiều nơi, chỉ trừ những đoạn có biển báo cấm, dừng đỗ xe”, Cục CSGT nhấn mạnh.

Theo Cục CSGT, đề xuất này nhằm dần thiết lập tư duy và cách tổ chức giao thông mới, gồm: Xoá bỏ giao thông hỗn hợp; xoá bỏ tình trạng quá tải biển báo; lưu thông “đồng tốc” và “xếp hàng”; hạn chế giao cắt, xung đột, tăng cường khả năng thông hành trên đường bộ.

Đồng thời, quy định nhằm tổ chức nút giao thông an toàn; phân vùng, khu vực hạn chế đảm bảo hiệu quả công tác quản lý; ưu tiên đối tượng yếu thế; ngăn chặn từ gốc các nguyên nhân tai nạn giao thông chủ quan và hạn chế kinh phí cải tạo, duy tu, bảo dưỡng.