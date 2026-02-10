Xe đầu kéo vượt ẩu, tông ôtô con văng vào thành cầu

Xe đầu kéo lấn làn, vượt ẩu tông trúng ôtô con chạy cùng chiều khiến xe này xoay 180 độ, văng vào thành cầu trên Quốc lộ 5 và suýt gây tai nạn cho người đi xe máy.

Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip về hành vi lấn làn, vượt ẩu của tài xế xe đầu kéo gây ra vụ tai nạn giao thông trên cầu Phú Lương, thuộc Quốc lộ 5 (qua TP Hải Phòng), khiến nhiều người bức xúc.

Theo video được chia sẻ, khoảng 10h ngày 4/2, xe đầu kéo mang BKS rơ-moóc 34RM-005.35 đang chạy ở làn một song song với xe ôtô con (chưa rõ biển số) chạy ở làn hai trên đoạn đường dẫn lên cầu Phú Lương. Phía trước cả 3 làn đường có nhiều xe ôtô, xe tải, xe máy đang đi.

Xe con đang chạy trong làn hai, song song với xe đầu kéo chạy trong làn một Quốc lộ 5. Ảnh cắt từ clip.

Khi chuẩn bị đến nhịp chính cầu Phú Lương, xe đầu kéo tăng tốc đánh lái sang phải vào làn hai tông trúng ôtô con. Cú tông mạnh khiến xe con xoay 180 độ và bị xe đầu kéo đẩy đi một đoạn.

Sau đó, ôtô con đâm vào thành cầu và suýt văng trúng người đi xe máy đang chạy đúng làn.

Xe đầu kéo tăng tốc đánh lái sang phải tông trúng ôtô con khiến chiếc xe xoay ngang đường. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh vụ tai nạn lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến bức xúc. Phần lớn bình luận cho rằng tài xế xe đầu kéo chuyển làn ẩu, thiếu quan sát, vi phạm an toàn giao thông, trực tiếp gây tai nạn cho ôtô con.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, một cán bộ CSGT phụ trách trên tuyến Quốc lộ 5 (Công an TP Hải Phòng) cho biết, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nên hai bên đã tự giải quyết.

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ hành vi lái xe cẩu thả, coi thường pháp luật, không tuân thủ các quy tắc an toàn và văn hóa giao thông, dẫn đến những vụ việc đặc biệt thương tâm, gây bức xúc trong dư luận.

Ôtô vượt ẩu chèn qua hai người đi xe máy.

Gần đây nhất, khoảng 14h52 ngày 8/2, tại Km128+370 Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Mai Châu, ôtô biển số 15C-461.38 đi hướng Sơn La - Hà Nội, khi tới khúc cua vượt xe khách phía trước đã tông vào xe máy đi ở chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến một người đi trên xe máy tử vong tại chỗ, người còn lại tử vong khi đưa vào bệnh viện.

Theo đoạn clip ghi lại tình huống vụ tai nạn, một phụ nữ nhắc tài xế "vượt lên" xe khách đi phía trước mặc dù đây là đoạn đường đèo, nhiều khúc cua.

Khi tài xế cố vượt xe khách, đúng lúc này ở chiều ngược lại có 2 người ngồi trên xe máy đi tới. Do đường hẹp, trơn trượt, trước tình huống bất ngờ, tài xế xe máy phanh gấp khiến cả hai ngã ra đường và bị ôtô cán qua.

Lúc này, giọng người phụ nữ trên ôtô đầy hốt hoảng, tuy nhiên, một người đàn ông khác lên tiếng đổ lỗi: "Do người ta chứ có phải do mình đâu".

Đoạn video gây bức xúc trên mạng xã hội không chỉ bởi hành vi vượt ẩu gây tai nạn cướp đi mạng sống của hai người vô tội mà còn thói đổ lỗi cho nạn nhân của người ngồi trên chiếc ôtô.