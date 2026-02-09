Danh tính hai nạn nhân gặp nạn ở Mai Châu

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong tại xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ chiều 8/2, Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân.

Cụ thể, vào khoảng 14h52 phút ngày 8/2 tại km128+ 350 Ql6, thuộc địa phận xóm Đậu, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ôtô biển kiểm soát 15C- 461.xx do anh Nguyễn Bá T., sinh năm 1981, trú tại tổ 6, phường Trần Thành Ngọ, thành phố Hải Phòng lưu thông hướng Sơn La - Hà Nội điều khiển.

Thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường ướt, trơn trượt do có mưa nhỏ.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe môtô biển kiểm soát 88L1- 733.xx do anh Kiều Quang D., sinh năm 1987, trú tại xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ điều khiển theo hướng ngược chiều, chở theo chị Đào Xuân T., sinh năm 1998, trú tại tổ 6, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.

Hậu quả, chị T. tử vong tại chỗ, anh D tử vong sau khi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã Mai Châu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, phân luồng, điều tiết giao thông; đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đánh giá sơ bộ nguyên nhân của vụ tai nạn do xe ô tô vượt xe không bảo đảm tầm nhìn, dẫn đến va chạm trực diện với xe mô tô đi ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến hai người tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời có mưa, mặt đường ướt và trơn trượt, trong khi đoạn tuyến chỉ tổ chức lưu thông một làn xe; hệ thống biển báo, báo hiệu an toàn giao thông trên tuyến được xác định đầy đủ, đúng quy định.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, thời điểm cuối năm và cận Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 6 tăng cao, trong đó có nhiều xe đường dài, xe cá nhân và xe chở khách. Đáng chú ý, tại một số đoạn tuyến qua tỉnh Sơn La, tình trạng mua bán, tập kết cành đào ven đường khiến phương tiện dừng, đỗ tùy tiện, người dân qua lại đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và tai nạn... Vì thế, các phương tiện tham gia lưu thông trên QL6 cần tuân thủ tốc độ, đi đúng làn đường, đúng tốc độ và chú ý giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn.