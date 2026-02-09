Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cứu cô dâu, chú rể kẹt thang máy ngay trước giờ rước dâu ở TP.HCM

  • Thứ hai, 9/2/2026 10:39 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Chỉ ít phút trước giờ rước dâu, thang máy tại một nhà dân ở phường Hòa Hưng (TP.HCM) bất ngờ gặp sự cố khiến 6 người mắc kẹt, trong đó có cả cô dâu, chú rể.

Sự cố trên xảy ra vào sáng 8/2. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8 giờ 16 phút cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 10 (Phòng PC07 Công an TP.HCM) nhận được tin báo từ Trung tâm Chỉ huy 114 về sự cố kẹt thang máy tại căn nhà số 51 Trường Sơn, phường Hòa Hưng.

Thời điểm xảy ra sự cố, gia đình đang chuẩn bị cho lễ rước dâu thì thang máy bất ngờ gặp trục trặc, bị kẹt tại tầng trệt của căn nhà 1 trệt, 5 lầu, bên trong có 6 người. Do tính chất khẩn cấp của vụ việc, lực lượng chức năng nhanh chóng được điều động đến hiện trường.

Thang may anh 1

Lực lượng cứu hộ giải cứu những người mắc kẹt trong thang máy ra ngoài.

Sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã điều động một xe chuyên dụng cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án cứu nạn. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng máy banh thủy lực để tiếp cận thang máy, đảm bảo an toàn cho người bị mắc kẹt.

Đến 8h23, toàn bộ 6 người đã được đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định. Công tác cứu hộ nhanh chóng giúp gia đình kịp thời tổ chức lễ rước dâu theo đúng thời gian dự kiến.

https://tienphong.vn/canh-sat-giai-cuu-kip-thoi-6-nguoi-ket-trong-thang-may-truoc-gio-ruoc-dau-post1819555.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thang máy TP.HCM Rước dâu TP.HCM Thang máy Hòa Hưng TP.HCM

