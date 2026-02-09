Xử phạt 11 người nước ngoài đi mô tô phân khối lớn vào cao tốc

Ngày 9/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa xác minh, làm rõ phản ánh từ video clip ghi lại hình ảnh một đoàn mô tô phân khối lớn do 11 nam giới điều khiển.

Đoàn xe mô tô phân khối lớn đi sai quy định trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra các phương tiện tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, đồng thời mời toàn bộ những người liên quan về Công an phường Minh Xuân làm việc.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định nhóm có 14 người, gồm 11 nam và 3 nữ. Trong đó, 11 xe mô tô do 11 nam giới là người nước ngoài điều khiển, mang các quốc tịch: Bahrain (3 người), Saudi Arabia (3 người), UAE (2 người), Qatar (1 người), Kuwait (1 người) và Oman (1 người).

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 11 trường hợp về hành vi điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc, mức phạt 5 triệu đồng mỗi trường hợp theo quy định.

Kiểm tra cho thấy các công dân nước ngoài đều xuất trình đầy đủ giấy phép lái xe hợp pháp, thị thực nhập cảnh đúng quy định; các phương tiện mô tô có giấy tờ hợp lệ.