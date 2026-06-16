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Xã hội

Xe tải nổ lốp, lật ngửa trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

  • Thứ ba, 16/6/2026 09:35 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Xe tải đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương bất ngờ nổ lốp trước, dẫn tới mất lái, chao đảo rồi lật ngang.

Hiện trường xe tải lật trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh: Tiền Phong.

Tai nạn xảy ra sáng 16/6, xe tải mang biển kiểm soát 51D-49521 lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây.

Khi đến đoạn qua địa bàn xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, xe tải bất ngờ nổ lốp trước bên tài xế.

Sự cố khiến chiếc xe mất lái, chao đảo rồi va đâm vào dải phân cách giữa trước khi lật ngang, chắn giữa đường.

Tại hiện trường, chiếc xe lật ngang chắn hết làn đường sát dải phân cách. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng xe bị hư hỏng nặng, dầu mỡ tràn ra đường.

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Một phần đường cao tốc (hướng TP.HCM đi miền Tây) phải tạm đóng để phục vụ cứu hộ xe bị nạn. Ảnh: Tiền Phong.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp đơn vị quản lý tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương có mặt để điều tiết giao thông, cứu hộ.

Tai nạn khiến làn đường cao tốc từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây phải tạm phong tỏa để phục vụ cứu hộ, gây ùn ứ kéo dài.

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https://tienphong.vn/xe-tai-no-lop-lat-ngua-tren-cao-toc-post1851728.tpo

Theo Chúc Trí - Thịnh Tiến

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