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Xã hội

Tai nạn trên cao tốc, 2 người tử vong

  • Thứ bảy, 4/7/2026 14:32 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, đoạn qua xã Phù Mỹ Nam (Gia Lai), lúc rạng sáng 4/7 khiến hai người vong.

Ngày 4/7, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên tuyến cao tốc qua địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Trí/Tiền Phong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h10 ngày 4/7, tại Km 1.177+200 cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, hướng Bắc - Nam.

Thời điểm này, ôtô đầu kéo mang biển kiểm soát 60H-0xxxx kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 60R-060.xx do ông N.V.T.L (SN 1971, TPHCM) đang điều khiển chạy làn số 2 thì bị xe ô tô tải biển kiểm soát 29K-119xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) đi cùng chiều đâm vào sau đuôi xe.

Cú tông mạnh khiến tài xế và phụ xe của ô tô tải biển số 29K-119.xx tử vong tại chỗ. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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https://tienphong.vn/tai-nan-tren-cao-toc-2-nguoi-tu-vong-post1856879.tpo

Theo Trương Định/Tiền Phong

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